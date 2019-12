Paris devra jouer 9 à 13 matches en 37 jours avant Dortmund

Comme chaque année l’année civile débutera sur un rythme infernal pour le PSG avec des matches de coupes nationales coincés dans les moindres niches disponibles. Conséquence, 9 à 13 rencontres seront à jouer avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions à Dortmund. C’est évidemment trop en cas de succès dans les coupes domestiques. Pour rappel, la reprise de l’entraînement a été fixée le jeudi 2 janvier par le PSG. Les joueurs et le staff sont en vacances depuis hier. Ils bénéficient donc de onze jours de vacances avant de relancer la machine.

Le Borussia a lui six matches programmés en 2020 avant la réception du PSG : le 18 janvier avec le déplacement à Augsbourg en Bundesliga, puis le 24 la réception de Cologne avant de recevoir huit jours plus tard l’Union Berlin. Le 4 février, Dortmund doit disputer le 3e tour de la Coupe d’Allemagne au Werder. Suivront le 8 Leverkusen et le 15 l’Eintracht. Six rencontres mais aucun choc pour l’équipe de Lucien Favre.

L’agenda du PSG au premier trimestre 2020

Dimanche 5 janvier à 20h55 : Linas-Montlhéry/PSG (32e de finale de la Coupe de France)

(32e de finale de la Coupe de France) Mercredi 8 janvier à 21h05 : PSG/ASSE (quarts de finale de la Coupe de la Ligue)

(quarts de finale de la Coupe de la Ligue) Dimanche 12 janvier à 21h : PSG / Monaco (20e journée de Ligue 1)

(20e journée de Ligue 1) Mercredi 15 janvier à 21h : Monaco/ PSG (15e journée de Ligue 1)

(15e journée de Ligue 1) 18 ou 19 janvier : 16e de finale de la Coupe de France*

21 ou 22 janvier : demi-finale de la Coupe de la Ligue*

Dimanche 26 janvier à 21h : LOSC / PSG (21e journée de Ligue 1)

(21e journée de Ligue 1) 28 ou 29 janvier : 8e de finale de la Coupe de France*

1er février : PSG / Montpellier (22e journée de Ligue 1)

(22e journée de Ligue 1) 5 février : Nantes / PSG (23e journée de Ligue 1)

(23e journée de Ligue 1) Dimanche 9 février à 21h : PSG / Lyon (24e journée de Ligue 1)

(24e journée de Ligue 1) 11 février : quarts de finale de la Coupe de France*

15 février : Amiens / PSG (25e journée de Ligue 1)

(25e journée de Ligue 1) 18 février : Dortmund / PSG (8e de finale d’UCL aller)

22 février : PSG / Bordeaux (26e journée de Ligue 1)

(26e journée de Ligue 1) 29 février : PSG / Dijon (27e journée de Ligue 1)

(27e journée de Ligue 1) 3 mars : demi-finale de la Coupe de France*

7 mars : Strasbourg / PSG (28e journée de Ligue 1)

(28e journée de Ligue 1) 11 mars : PSG / Dortmund (8e de finale d’UCL retour)

14 mars : PSG/ Nice (29e journée de Ligue 1)

(29e journée de Ligue 1) Dimanche 22 mars à 21h : OM / PSG (30e journée de Ligue 1)

(*) En cas de qualification