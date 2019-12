Pastore : “Le club voulait me prolonger et que je finisse ma carrière au PSG”

Ce sont les vacances pour les Parisiens après un beau succès à domicile face à Amiens (4-1). Si certains anciens joueurs du Paris Saint-Germain se permettent de critiquer le club dans les médias, d’autres gardent un excellent souvenirs de leur passage. C’est le cas de Javier Pastore. L’Argentin, qui est resté sept saisons dans la capitale, est revenu sur son passage à Paris mais a aussi donné son avis sur les chances des Rouge & Bleu d’aller loin en C1 cette saison dans une interview pour Téléfoot.

Son départ :

J’ai senti de mon côté que c’était me moment de quitter le club. Peut-être que si j’avais été dans de meilleures conditions physiques, ou que j’avais joué un peu plus, je serais resté. Le club voulait me prolonger et que je finisse ma carrière à Paris mais je ne me sentais plus capable d’aider l’équipe.

Sa relation avec les supporters :

Dès le premier jours, les supporters parisiens ont noué une relation très forte avec moi. Je ne sais pas si j’ai pu rendre cette affection. Mais après mon but contre Chelsea en Ligue des Champions c’était magnifique. J’ai senti que leur amour était encore plus grand pour moi… 1000 fois plus grand !

Les chances du PSG en Ligue des Champions :

Pour moi le PSG a mûri a tous les niveaux. Mbappé est a un niveau incroyable et a tout pour devenir un des meilleurs joueurs du monde. Vous ajoutez Neymar, Cavani, Icardi, Di Maria… Avoir la chance d’avoir 4-5 joueurs de ce calibre dans des matches aller/retour, tu es sûr de marquer. Et tu as plus de chance de passer et d’aller en finale.

Un retour en Ligue 1 et Marseille ?

Marseille, non ! Je ne pourrais jamais jouer à Marseille ! Concernant la France, on ne peut jamais savoir dans le football et je ne ferme la porte à aucune autre équipe. Il y a des clubs comme Lyon, qui sont symboliques en France mais aussi d’autres équipes.

Le retour de Leonardo :

Il fait très bien son travail. Il fait tout pour rendre son équipe la plus compétitive possible et emmener le PSG le plus loin possible en Ligue des Champions… Et s’il me rappelle, on ne sait jamais !