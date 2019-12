Pichot : “Qui n’aimerait pas rencontrer le PSG ?”

Stéphane Pichot a joué au PSG durant deux saisons (2004-2006, 59 matches). Demain, il va retrouver son ancienne équipe, lui qui est entraîneur adjoint au Mans. Dans une interview accordée au Parisien, il s’est penché sur cette affiche des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue, ainsi que ses souvenirs sous le maillot Rouge & Bleu.

Le match de demain

“Qui n’aimerait pas rencontrer le PSG ? J’y ai passé deux belles années mais le club a tellement changé. Il a désormais une autre dimension depuis l’arrivée des Qatariens en 2011. C’est impossible de comparer le PSG de mon époque à celui de maintenant ! Les ambitions et les moyens ne sont plus les mêmes. J’aurais tellement aimé côtoyer les joueurs de maintenant ! […] Depuis le début de saison, on a pris pour habitude de disputer chaque rencontre à fond. Ce sera le cas contre le PSG. On essayera de leur poser des problèmes avec nos valeurs et nos qualités. Il faudra, bien sûr, aussi de la réussite. Après, pourquoi pas!“

Son passage au PSG

“Des souvenirs de mon passage au PSG ? D’abord, l’énorme ambiance qui régnait au Parc des Princes à chaque rencontre. Ensuite, l’alternance entre les moments de joies et d’autres plus délicats. Je me rappelle notamment d’une victoire électrique contre Marseille au moment du retour de Fabrice Fiorèse au Parc (2-1 en novembre 2004). L’élimination précoce en Ligue des champions (dernier de la phase de poules en 2004) a été difficile à digérer tout comme le 0-0 à domicile en L1 (en mars 2006) contre la réserve de Marseille.”