Piquionne estime que le PSG ne peut pas se séparer de Cavani

Edinson Cavani a vécu une première partie de saison 2019-2020 difficile, avec des blessures, et une place de titulaire perdue au profit de Mauro Icardi. En fin de contrat en juin prochain, El Matador pourrait quitter le PSG cet hiver, lui qui aurait trouvé un accord avec l’Atlético Madrid. Pour Frédéric Piquionne, les dirigeants parisiens ne traitent pas El Matador de la façon dont ils le devraient.

“Non, Paris ne peut pas se séparer de Edinson Cavani. Je pense quand même que Thomas Tuchel et le staff ont manqué de respect à Cavani. Il y a des matches, après être revenu de blessure, où il aurait pu rentrer. Il aurait même pu être titulaire, fustige Piquionne sur RMC Sport. Je pense que c’est cela qui a poussé Cavani et son entourage à se dire “il faut que je parte”. A mon avis, ses dernières blessures sont plus dans la tête qu’autre chose. Il a déjà joué blessé. La fracture est vraiment consommée.”

Et pour vous, le PSG doit-il laisser partir le meilleur buteur de son histoire (196 buts) lors du mercato hivernal. Vous pouvez donner votre réponse ici.