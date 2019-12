Pour Ducrocq, l’aspect psychologique et physique sont les raisons de la réussite du 4-4-2

Le 4-4-2 instauré par Thomas Tuchel depuis quelques matches séduit de nombreux observateurs de football. Et pour cause, sur les quatre dernières rencontres, les Parisiens ont impressionné offensivement et collectivement avec 17 buts marqués. Un schéma de jeu qui met en évidence la puissance offensive du PSG avec un quatuor composé de Di María, Mbappé, Icardi et Neymar. Dans l’After de RMC Sport, l’ancien Parisien – Pierre Ducroqc – s’est exprimé sur ce schéma de jeu. Et selon lui, l’aspect physique des joueurs et les efforts défensifs réalisés sont les causes principales de la réussite de ce système.

“Pour moi, il y a deux aspects. Le premier, l’aspect psychologique. J’ai l’impression que les mecs ont compris que pour pouvoir jouer tous ensemble comme ils en ont envie, c’est-à-dire à quatre devant, il faut qu’il y en ait au moins un à chaque repli défensif et transition défensive. Je ne compte pas Di María parce qu’il le fait un peu plus naturellement. Mais sur les trois – Icardi, Mbappé et Neymar – il faut toujours qu’il y en ait un qui fasse l’effort. T’as l’impression qu’ils l’ont compris. Peu importe qui, du moment qu’il y en a un qui le fait , c’est l’essentiel.”

Après un début de saison miné par les blessures, les deux stars parisiennes, Neymar et Kylian Mbappé, ont retrouvé une excellente condition physique. Un aspect important dans l’animation du système de jeu parisien, comme l’explique le consultant de RMC. “En plus de ça, t’as l’aspect physique. C’étaient des garçons qui étaient physiquement pas aptes à le faire (le repli défensif, ndlr). Je pense que quand Tuchel a demandé si les deux milieux de terrain étaient prêts à courir pour les autres, il était tout à fait lucide et il savait que ni Mbappé ni Neymar – qui revenaient de blessure – n’avaient pas la capacité de revenir et à faire les efforts défensifs. Il a choisi le moyen de le dire pour piquer aussi un peu et pour dire ‘pour moi c’est impossible, à vous de voir quand vous serez bien physiquement si vous pouvez le faire’.”