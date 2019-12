Pour Leonardo, c’est De Sciglio plus Can contre Paredes (Corriere dello Sport)

Si le journal sportif turinois Tuttosport évoque un potentiel échange simple (voir ici) entre la Juventus et le Paris Saint-Germain en janvier 2020 concernant Emre Can et Leandro Paredes (deux milieux de terrain de 25 ans reconnus internationalement), le milanais Corriere dello Sport parle d’un dossier bien plus complexe. Déjà parce que pour Leonardo, le directeur sportif du PSG, Emre Can et Leo Paredes n’ont pas la même valeur sur le marché même si son homologue Fabio Paratici estime lui que les deux valent entre 40 et 45 millions d’euros. Pour le dirigeant parisien, l’international allemand c’est 10M€ de moins. Une manœuvre pour inclure le latéral polyvalent Mattia De Sciglio dans une hypothétique transaction puisque Thomas Meunier ou Lavyin Kurzawa n’intéressent pas la Juventus, explique le Corriere dello Sport. Le Belge étant accessible en juin prochain puisqu’en fin de contrat tandis que le joueur français n’a pas le niveau.