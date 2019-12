Pour Thiago Silva, les matches contre Dortmund seront “fous” grâce aux supporters des deux camps

Depuis le début de la semaine, le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund. Même si les matches ne se dérouleront pas avant deux mois (18 février -11 mars), cette confrontation fait parler. Thiago Silva, le capitaine parisien s’attend à une adversité difficile.

“C’est un tirage difficile. C’est une équipe qui joue très bien au ballon. On connaît bien leur coach (Lucien Favre, ndlr). Quand il était à Nice, son équipe nous posait beaucoup de problèmes“, explique le capitaine parisien dans une interview accordée à This is Paris. O Monstro a ensuite évoqué l’ambiance du Signal Induna Park. “Tout le monde dit que c’est une ambiance folle mais nous sommes préparés pour ça. On doit être concentré parce que si on est concentré, on va oublier cette atmosphère. Le match retour va aussi être un match de fou, nos supporters vont faire pareil ou mieux.”