Pour Tuttosport, la Juventus trouve son intérêt dans un échange Can-Paredes

Depuis un bon mois il se dit que le PSG et la Juventus discutent d’un chassé-croisé entre l’allemand Emre Can (272 minutes de jeu) et l’argentin Leo Paredes (838 minutes de jeu). Une opération qui avait beaucoup de sens il y a un mois. Bien moins depuis quelques semaines et de bonnes performances du joueur recruté par le PSG au Zenit en janvier dernier.

De l’autre côté des Alpes, ce double transfert fait toujours sens. Échanger Emre Can contre Leandro Paredes, deux milieux de terrain de 25 ans d’une valeur identique (40M€), la donne est même simple selon le journal turinois Tuttosport. Et c’est une bonne opportunité pour la Juve puisqu’il s’agirait d’un renfort immédiat pour Maurizio Sarri. Pas besoin d’un temps d’adaptation, l’international argentin connait la Serie A (il a porté les maillots du Chievo, d’Empoli et de la Roma) et bon nombre de Bianconeri. Et comme coté PSG Emre Can serait un profil très apprécié par Thomas Tuchel, on croit à Turin à la réalisation d’une méga échange en janvier 2020.