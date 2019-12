PSG / Amiens : Le groupe parisien avec Herrera mais sans Gueye ni Draxler

Pour son dernier match de l’année 2019 (ce soir à 20h45), le PSG accueille Amiens au Parc des Princes, dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 19 joueurs. Comme annoncé en conférence de presse par le coach parisien, Edinson Cavani et Presnel Kimpembe sont absents. Incertain avant la rencontre, Idrissa Gueye est finalement forfait pour ce match, tout comme Julian Draxler. Colin Dagba et Layvin Kurzawa manqueront également la rencontre face aux Picards. Le club de la capitale n’a pas précisé les motifs de ces nombreuses absences. Blessé depuis plusieurs matches, Ander Herrera fait son retour dans la liste des Rouge et Bleu, tout comme Abdou Diallo, grippé en début de semaine.

Le groupe du PSG pour affronter Amiens

Gardiens : Bulka, Navas, Rico,

: Choupo-Moting, Di María, Icardi, Mbappé, Neymar Absents : Bakker, Cavani, Dagba, Draxler, Gueye, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Mbe Soh