PSG / Amiens – Les chiffres du succès parisien

Grâce à son superbe succès lors de la 19e journée de Ligue 1 face au Amiens SC (4-1), le PSG a parfaitement négocié son dernier match de l’année 2019. Via son site officiel, le club de la capitale a d’ailleurs partagé quelques chiffres en rapport à cette victoire glanée.

Durant cette partie, Neymar Jr s’est offert un nouveau but et une nouvelle assiste pour Kylian Mbappé. Un but et une passe décisive, cela fait trois matches que le Brésilien tourne avec ce ratio en Ligue 1. Et c’est un record depuis que Opta analyse le championnat hexagonal. Les quatre dernières passes décisives du Ney ont été délivrées à Kylian Mbappé. Pour ce qui est de celui-ci, le natif de Bondy a enchainé son septième match avec au moins un but marqué, il s’approche donc de Carlos Bianchi. Ce dernier, recordman, avait enchainé hui matches consécutifs avec au moins une réalisation entre 1978 et 1979. En outre, Kylian Mbappé fait trembler les filets adverses à une vitesse affolante puisqu’il marque, en moyenne, toutes les 74 minutes en Ligue 1. À l’échelle du vieux continent, aucun joueur avec au moins deux buts à son compteur ne fait mieux.

Toujours dans la moyenne de but, Mauro Icardi continue lui sur sa lancée. Létal, l’avant-centre a d’ores et déjà prouvé qu’il ne lui fallait que très peu de ballon pour marquer. La preuve, l’Argentin prêté par l’Inter Milan marque un but tous les 18 ballons touchés. Là encore, à l’échelle du vieux continent, personne ne fait mieux.