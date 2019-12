PSG / Amiens : les notes des Parisiens

A l’approche de Noël le PSG a offert un beau spectacle au public du Parc des Princes, et aux enfants présents. Deux raisons majeures à cela : 1/Un quatuor offensif Di Maria-Mbappé-Icardi-Neymar inspiré et impliqué. 2/Un Amiens joueur. A l’arrivée un 4-1 spectaculaire qui aura séduit tout le monde. Evidemment, il faut un bémol… les blessures d’Abdou Diallo (ischios) et de Thiago Silva (cheville/genou). Malheureusement.

Kylian Mbappé a réalisé un nouveau doublé pour afficher 41 buts cette année. Le champion du monde a été tranchant. Mauro Icardi a marqué son 9e but en 11 matchs de Ligue 1, dont 8 buts en 8 titularisations. Il a aussi offert un but à Neymar qui est impliqué sur 65 buts en 47 matchs de L1 (42 buts et 23 passes décisives). Angel Di Maria, très juste dans son jeu de passes, y est allé de sa passe décisive. Bref, on peut parler de “quatre fantastiques”. Bien soutenus par un Leo Paredes, transfiguré. On signalera la formidable parade de Keylor Navas sur un coup de pied arrêté picard ou encore le formidable centre de Juan Bernat sur le but d’Icardi. On pourrait continuer ainsi car le spectacle fut beau. Le rideau tombe sur 2019 et le public a apprécié sa dernière soirée de l’année civile au Parc des Princes. Les joueurs du PSG sont désormais en vacances. La reprise est programmée pour le 2 janvier. Il faudra avoir les mêmes dispositions que ce soir en 2020 car Paris a bien joué en équipe.

Les notes des joueurs du PSG par Canal Supporters

Navas 7

Meunier 5

Silva 6.5

Marquinhos 6.5

Bernat 6.5

Di Maria 7

Verratti 6

Paredes 7

Neymar 8.5

Icardi 7.5

Mbappé 8.5

Les notes de Mickaël Rufet : Navas 7 Meunier 5 Silva 6.5 Marquinhos 6.5 Bernat 7 Di Maria 7.5 Verratti 6 Paredes 8 Neymar 9 Icardi 7.5 Mbappé 8.5

Les notes de Murvin Armoogum : Navas 6.5 Meunier 5 Thiago Silva 6.5 Bernat 6.5 Di Maria 6.5 Verratti 5 Marquinhos 6 Paredes 7 Neymar 8 Icardi 7 Mbappé 8.5

Les notes d’Antoine Grasland : Navas 6,5 Meunier 5 Thiago Silva 6 Bernat 6,5 Verratti 5,5 Di Maria 6,5 Marquinhos 6,5 Paredes 7 Neymar 8 Icardi 7,5 Mbappé 8,5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 6,5 Meunier 5 Thiago Silva 6 Bernat 6,5 Verratti 6 Di Maria 6,5 Marquinhos 6 Paredes 7 Neymar 7,5 Icardi 7,5 Mbappé 8

Les notes de Guillaume De Freitas : Navas 6.5 Meunier 5 Thiago Silva 6 Marquinhos 7 Bernat 6 Di Maria 7 Verratti 6 Paredes 6 Neymar 8 Icardi 7 Mbappé 8

Les notes de Marc Alvarez : Navas 7 Meunier 5 Silva 6.5 Marquinhos 6.5 Bernat 6.5 Di Maria 8 Verratti 6 Paredes 7 Neymar 8.5 Icardi 8 Mbappé 8.5