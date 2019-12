PSG / Amiens : quel onze proposera Tuchel ce soir ?

Ce soir le rideau tombera sur l’année 2019 du PSG. Avant de faire les bilans, il s’agira de bien finir cette première partie de saison, face à Amiens, dans un Parc des Princes dédié aux enfants à l’approche de Noël. C’est aujourd’hui à partir de 11 heures, au centre Ooredoo, que se dessinera l’équipe qui disputera cette rencontre de la 19e journée contre les Picards. Le groupe est convoqué au camp des Loges pour un petit entraînement et un point d’avant-match car il s’agira d’éviter de prendre des risques avec des éléments fragiles ou fatigués. Ce rendez-vous du jour décidera par exemple de la présence de Gana Gueye, de retour de blessure, dans la liste des convoqués (seule certitude, Presnel Kimpembe et Edinson Cavani sont indisponibles).

Keylor Navas, Neymar, Thiago Silva, et Juan Bernat, tous ménagés mercredi dernier au Mans, devraient réintégrer le onze du PSG. Julian Draxler, de retour de suspension, et Abdou Diallo, qui n’est plus grippé, postulent. Ce qui pourrait permettre à Angel Di Maria et Marquinhos, les deux joueurs les plus utilisés en cette première partie de saison, de débuter tranquillement sur le banc. L’hypothèse n’est pas validée dans Le Parisien et L’Equipe qui placent ces deux hommes dans le onze initial, dans un 4-4-2. Avec le grand quatuor (Di Maria – Mbappé – Icardi – Neymar) et une doublette Marquinhos-Verratti.

Les compositions dans L’Equipe, Le Parisien et le Courrier Picard

PARIS SAINT-GERMAIN – AMIENS SC

Saison 2019/2020 – 19ème journée de Ligue 1 – Samedi 21 décembre 2019 à 20h45 au Parc des Princes – Arbitre : Wattellier – VAR : Turpin et Coué – Diffuseurs : Canal+ Sport.

PSG : Navas – Meunier, Thiago Silva (c), Diallo, Bernat – Sarabia, Verratti, Paredes, Neymar – Icardi, Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Dagba, Kehrer, Marquinhos, Draxler, Herrera, Di Maria.

ASC : Gurtner (c) – Calabresi, Chedjou, Dibassy, Lefort – Zungu, Monconduit, Blin, Mendoza, Gnahoré – Konaté. Entraîneur : Elsner. Remplaçants (parmi) : Dreyer, Aleesami, Kakuta, Akolo, Guirassy, Otero, Lahne, Diabaté, Cornette