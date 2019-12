PSG – ASSE en Coupe de la Ligue, un adversaire qui réussit bien aux Parisiens

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé sur la pelouse de la MMArena face au Mans FC (1-4) lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Suite à cette victoire, les Rouge & Bleu rencontreront l’AS Saint-Etienne pour les 1/4 de finales de la compétitions. Les Verts avaient battu le Nîmes Olympiques dans le même temps (1-2).

Les deux clubs, qui se retrouveront le 7 ou 8 janvier prochain, vont s’affronter pour la sixième fois en Coupe de la Ligue et pour le moment le bilan est très largement en faveur du club de la capitale. Avec 4 victoires et un match nul (élimination aux tirs au but), le Paris Saint-Germain n’a jamais perdu contre l’ASSE. De plus, le PSG a marqué à cinq reprises et n’a encaissé qu’un seul but.

Historique des matches PSG – ASSE en Coupe de la Ligue :

16 décembre 2015 : PSG 1 – 0 ASSE (Cavani 86′)

13 janvier 2015 : ASSE 0 – 1 PSG (Ibrahimovic 72′)

18 décembre 2013 : PSG 2 – 1 ASSE (Cavani 24′, 117′ ; Erding 78′)

27 novembre 2012 : ASSE 0 – 0 PSG (5-3 TAB)

9 janvier 1999 : PSG 1 – 0 ASSE (Madar 64′)