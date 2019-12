Quand Courbis réagit au désir de Tuchel de passer à cinq changements au cours d’un match

Plus les années passent, plus on a l’impression que le nombre de matches augmente substantiellement. Entre le championnat, les matches de coupe, et les rencontres internationales, les calendriers sont surchargés. Un état de fait qui a poussé Thomas Tuchel à exprimer un souhait lors d’une conférence de presse : passer de trois changements par match, à cinq. Une idée qui ne déplait pas forcément à Roland Courbis, même si dans son esprit, il faudrait tout de même l’adapter quelque peu.

“En ce qui concerne les remplacements, ne déconnons pas quand même, on ne peut pas passer à six changements (cinq en réalité, selon Tuchel, NDLR). Mais par contre, ne pas mettre le gardien de but dans les trois changements autorisés, cela me parait indispensable. Ensuite, dans les trois changements, quand tu es entraineur, tu es emmerdé quand tu veux faire ton troisième changement à la 60e minute, si tu as une blessure derrière, tu passes à dix et tu passes logiquement pour un con. Donc, les trois changements doivent être des joueurs de champ, le gardien de but on le met à part et si tu as la nécessité de refaire entrer un joueur que tu as sorti, eh bah tu le fais entrer à nouveau sur le terrain“, a expliqué le consultant sur les ondes de RMC.