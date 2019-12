Quand l’AS de la rumeur évoque Benzema et Ethan Mbappé

Ethan Mbappé deviendra-t-il footballeur comme son grand frère Kylian ? Milieu de terrain, il est en préformation au PSG, et non pas à l’INF Clairefontaine, un choix de la famille. Avec les moins de 14 ans, Ethan Mbappé a participé à l’International Champions Cup Futures, à Miami. Un tournoi qui a vu le Vasco da Gama s’imposer en finale contre le PSG aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3). Dans cette compétition, le Real Madrid s’est fait sortir contre la Roma (3-0) en quarts de finale. Mais selon AS, le petit frère de KMB a été très attentif aux performances des jeunes madrilènes. Avec les sous-entendus qui vont avec… l’idée que le clan Mbappé se préparerait à rejoindre la capitale espagnole.

Acte II des rumeurs dans le journal sportif AS de ce lundi… Karim Benzema (32 ans), pourtant comme un poisson dans l’eau au Real Madrid. L’attaquant français pourrait prolonger jusqu’en 2023, date à laquelle il aura 35 ans et largement l’âge de raccrocher. Mais selon AS, le PSG roderait, à l’affût, soucieux de ne pas laisser les clés de la succession d’Edinson Cavani qu’à Mauro Icardi, actuellement prêté avec option d’achat. D’autant plus qu’un départ à Madrid de Kylian Mbappé n’est pas à exclure. En attendant, l’international français est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG.