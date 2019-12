Quelques chiffres avant Le Mans / PSG

Ce mercredi soir (21h05, Canal+ Sport et France 3),le Paris Saint-Germain va défier Le Mans FC sur sa pelouse de la MMArena à l’occasion des huitièmes de finale de la bientôt feu Coupe de la Ligue. Et avant le coup d’envoi de cette partie, penchons-nous sur quelques petites statistiques entre ces deux clubs. Le PSG, via son site officiel, a notamment fait un petit point à ce sujet.-

Sachant que cela fait un petit moment que l’écurie sarthoise gravite dans les échelons inférieurs, il n’y a donc, bien entendu, pas eu de confrontation récente entre les deux équipes. La dernière en date était celle de Coupe de France, le 2 mars 2011 en quart de finale. Une partie remportée par les Parisiens durant les prolongations grâce à deux réalisations signées Jean-Christophe Bahebeck et Neeskens Kebano (2-0). Le PSG et Le Mans ne se sont jamais rencontrés en Coupe de la Ligue. Par contre, les Manceaux seront le 30e adversaire du club de la capitale au sein de cette compétition. Pour ce qui est du passif plus général, c’est la 14e rencontres entre Paris et Le Mans. Un passif qui sourit au Parisiens : 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites.

Le Paris Saint-Germain n’a plus réalisé de contre-performance face à une équipe d’un échelon inférieur depuis le 13 janvier 2010. C’était face à Guingamp (0-1), alors en Ligue 2. Étant donné que l’édition 2019-2020 de la Coupe de la Ligue sera la dernière, les Franciliens pourraient ainsi, en cas de succès final, glaner leur neuvième trophée. À titre de comparaison, Marseille, Bordeaux ou Strasbourg, plus proches poursuivants, n’en ont remporté que trois.

Et d’un point de vu individuel ? Kylian Mbappé, en feu en ce moment, pourrait égaler la performance de Zlatan Ibrahimovic en 2013 en cas de but ce soir : atteindre la barre des 38 réalisations sur l’année civile. Néanmoins, le recordman côté parisien restera, pour cette fois, inatteignable puisqu’il s’agit d’Edinson Cavani avec pas moins de 50 buts inscrits en 2017.