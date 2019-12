Retour en cinq actes sur l’année cauchemardesque de Neymar

C’est la fin de l’année ! Il est temps de faire un petit bilan de 2019. Le Paris Saint-Germain aura vécu beaucoup de bas et de hauts ! Nous vous proposons donc de revenir sur les événements les plus marquants, sur et en dehors du terrain, de cette année et comment ne pas évoquer le cas de Neymar Jr.

Trop souvent absent, il aura raté autant de match qu’il n’en a joué. Depuis son arrivée en 2017, le Brésilien se sera surtout fait remarquer pour son l’actualité extrasportive au détriment de son talent extraordinaire.

Acte 1 : PSG – Strasbourg, le début des galères

Tout commence le 23 janvier dernier contre le RC Strasbourg au Parc des Princes (2-0). Ce match rugueux aura laissé des traces, puisque Neymar sortira en larmes peu après l’heure de jeu après avoir reçu un énième coup au pied droit. Quelques heures plus tard le verdict tombe et il est sans appel : nouvelle fracture du 5e métatarse ! Il manquera donc le 1/8e de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Le numéro 10 Rouge & Bleu assistera donc impuissant à l’élimination des siens (1-3), et écopera une suspension de deux matches en C1 pour avoir insulté l’arbitre de la rencontre sur les réseaux sociaux. Il fera son retour à la compétition le 21 avril face à l’AS Monaco (3-1).

Acte 2 : Ses problèmes avec la justice et la Copa America manquée

Alors qu’il a quitté plus tôt la capitale pour rejoindre la Seleçao dans le but de préparer la Copa America, sans prévenir Thomas Tuchel, Neymar Jr se retrouve à nouveau au coeur de l’actualité. Cette fois-ci c’est en-dehors du rectangle vert, puisqu’une plainte est déposée contre lui pour une accusation de viol présumé dans une chambre d’hôtel à Paris (cette plainte sera classée sans suite). Cette affaire fera grand bruit au Brésil, au point où beaucoup d’observateurs souhaiteront même son départ de la sélection.

Dans l’oeil du cyclone, son physique le lâche de nouveau face au Qatar en match amical. Le joueur va souffrir d’une rupture partielle du ligament de la cheville, et sera éloigné des terrain durant près de deux mois. Pour couronner le tout, le Brésil remportera la Copa America pendant son absence. Sa place devient de plus en plus contestée malgré le soutien indéfectible du sélectionneur Tite.

Acte 3 : Le ras-le-bol et les envies d’ailleurs

Après une année et demie éprouvante, où il aura accumulé les mauvaises nouvelles, Neymar veut quitter le PSG et va entamer un bras de fer durant tout l’été pour arriver à ses fins. Malgré la pression du clan du joueur et la presse catalane très (trop) partisane, le nouveau directeur sportif des Rouge & Bleu, Leonardo restera inflexible face aux offres ridicules du FC Barcelone. L’international Auriverde restera en France pour au moins une saison supplémentaire.

Acte 4 : Les supporters… et la rechute

Mais voilà, s’il recevra du soutien de la part de certains de ses fans, notamment grâce au “Hashtag” sur les réseaux sociaux #LeCheminDu Roi, énormément de supporters ne digéreront pas son attitude.

Son retour au Parc des Princes face à Strasbourg le 15 septembre dernier ressemblera à une exécution en place publique. Le stade entier l’aura sifflé, conspué, insulté… Jusqu’à ce qu’il marque à la dernière seconde le but de la victoire sur un ciseau retourné exceptionnel !

Tout le @Co_Ultras_Paris qui hurle d’une seule voix « Neymar Hijo de Puta ».



Le Brésilien est aussi sifflé à chaque ballon touché ! Ambiance ambiance….#PSG #PSGRSCA pic.twitter.com/296Tga4hm7 — Jonathan Bensadoun (@bensjonathan) September 14, 2019

Encore au mois de décembre, le Brésilien subira les sifflets d’une majorité du Parc des Princes.

Neymar sort sous les sifflets du Parc, remplacé par Cavani qui est de son côté acclamé #PSGFCN #PSG pic.twitter.com/cLtujlCDy6 — Jonathan Bensadoun (@bensjonathan) December 4, 2019

Malgré tout Neymar monte en puissance, se montre décisif et retrouve son influence dans le jeu… Jusqu’à sa nouvelle blessure au mois d’octobre, encore avec les Auriverde. Bis repetita, il sera absent 4 semaines et reviendra à la compétition pour la rencontre face au Real Madrid au Santiago Bernabeu (2-2). Depuis son énième retour, Menino montre de la bonne volonté et fait parler son immense talent en compagnie de Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi.

Acte 5 : 2020, l’année de Neymar ?

À quelques heures de la fin de cette année cauchemardesque, il est temps pour Neymar de poursuivre ses efforts sur le terrain et aborder 2020 avec comme objectif de faire briller la ville lumière et amener le Paris Saint-Germain sur le toit du continent européen ! 2020 pourrait marquer un tournant dans sa carrière et dans son aventure avec le club de la capitale. Sera-t-il présent pour une quatrième saison en France ? Va-t-il prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu ? Son physique le laissera-t-il enfin tranquille ? Contribuera-t-il à faire remporter la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG ? Remportera-t-il son premier Ballon d’Or ? Rendez-vous en 2020 pour une année que l’on espère exceptionnelle pour lui… et le PSG !