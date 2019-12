Revue de presse PSG : Amiens, Mbappé, Campus 2022 et 2024…

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 21 décembre 2019 dans la presse hexagonale.

Dans Le Courrier Picard du 21 décembre 2019

“Inutile de rêver. Sauf miracle ou exploit historique, l’Amiens SC peut se préparer à conserver sa 17e place ou se retrouver en position de barragiste à la place de Metz car ce déplacement à Paris devrait se solder par une neuvième défaite, commente le Courrier Picard. Il ne faut pas s’attendre à voir les Parisiens brader leur dernier match de l’année à domicile. Défendre, défendre et défendre, c’est le programme qui attend les Amiénois. […] L’équipe parisienne baissera sa garde à un moment donné mais faut-il encore avoir les armes nécessaires pour la contrer. Généralement, en boxe, entre un poids lourds et un poids mouches, il n’y a pas de match. Le combat est perdu d’avance et cela risque de se vérifier ce soir.”

Dans L’Equipe de ce samedi 21 décembre 2019

“Confronté à de nombreuses blessures, Tuchel, a utilisé un nombre record de joueurs (30) lors de cette première partie de saison, constate L’Equipe. Parmi les cadres de l’équipe, seuls Marquinhos et Angel Di Maria n’ont pas été victimes d’un pépin physique ou d’une maladie. […] Il n’y aura pas de vacances anticipées pour les blessés. Cavani et Kimpembe, tous deux touchés à la cuisse, sont attendus ce matin au camp des Loges pour recevoir des soins et croiseront très probablement leurs partenaires qui ont rendez-vous à 11h pour un ultime entraînement. Pour ce dernier rendez-vous de 2019, Tuchel récupère Navas, Neymar, Thiago Silva, Bernat (ménagés au Mans), Draxler, qui a purgé son match de suspension et Diallo, de retour après un virus. Gueye pourrait aussi faire son retour. Un point sera fait ce matin.”

Le futur Campus PSG sera réalisé en deux étapes, rapporte le journal sportif, avec priorité au football (à horizon 2022). Pour le handball et le judo, l’objectif c’est 2024. “Le projet est si ambitieux qu’il a semblé irréalisable pour les décideurs de pouvoir mener tous les travaux en même temps. Le stade de 5.000 places va lui aussi voir le jour lors de la deuxième phase, pas avant, lit-on. Actuellement, une soixantaine de personnes travaillent sur le site. […] Le PSG espère pouvoir, à la fin de l’été 2020, choisir la société qui réalisera les travaux de construction des plans conçus par le cabinet d’architecture Wilmotte.”

Dans Le Parisien du 21/12/2019

“Mbappé, 21 chandelles, et ce n’est qu’un début”, titre Le Parisien. “L’attaquant a accéléré de manière phénoménale en matière de statistiques et d’efficacité. […] Mbappé estime que s’il avait tiré les penaltys et si Tuchel l’avait mis dans les meilleures conditions, il aurait eu de bien meilleures chances de chiper le Soulier d’or à Lionel Messi en fin de saison. Il aurait aussi placé tous les atouts de son côté en s’évitant une suspension de trois rencontres. Aujourd’hui, c’est plutôt dans son attitude que Mbappé trahit parfois son impatience. Tout le paradoxe est que Kyky aimerait être traité avec l’égard réservé aux plus grands, une caste dont il peut se prévaloir, mais qu’il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il est piqué et vexé. […] Mbappé est aujourd’hui la star n°1 à Paris, celui que le club veut à tout prix prolonger. Dans le vestiaire, les absences de Neymar conjuguées à la montée en puissance du Français font désormais de ce dernier une pierre angulaire. […] 2020 est l’année idéale pour étendre son bail à Paris… ou faire le forcing pour partir, alors que le Real Madrid commence déjà à empiler les liasses de billets pour passer à l’offensive.”