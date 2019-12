Revue de presse PSG : Amiens, quatuor, blessures, Mbappé, notes…

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 22 décembre 2019 dans la presse hexagonale.

Le PSG, “solide leader de Ligue 1, a achevé l’année 2019 en beauté contre Amiens (4-1) avec un nouveau doublé de Mbappé, qui a enchaîné un septième match officiel avec au moins un but inscrit, la meilleure série de sa jeune carrière”, publie l’AFP.

“Coupes de Noël pour Mbappé et Neymar: couleur neige pour l’un, guirlande pendante pour l’autre. Juste l’arbre qui cache une forêt de buts attendue, surtout avec le carré de fantastiques aligné d’entrée, commente le JDD. Tout le monde le monde finit donc l’année avec le sourire, sauf Thiago Silva et Diallo, qui pourraient commencer la prochaine à l’infirmerie.”

Dans L’Equipe du 22 décembre 2019

“De nouveau organisé autour de son formidable quatuor Neymar-Mbappé-Di Maria-Icardi, le PSG a étouffé Amiens. Et encore, il a gâché…, observe L’Equipe. Depuis une quinzaine de jours, Paris écrase tout sur son passage, et avec la manière, sans même donner le sentiment d’être à fond. Hier, Amiens est à son tour passé à la moulinette. […] Tuchel cherchait une équipe, une expression collective, toutes les pièces du puzzle étaient là, sous ses yeux. Un homme en particulier incarne ce renouveau spectaculaire et séduisant : Neymar. La dynamique actuelle est d’abord la sienne. Si l’on ajoute le souffle (et les jambes) d’un Mbappé bel et bien relancé, un Icardi toujours aussi réaliste et rentable, et évidemment Di Maria, on a une attaque à même d’ensevelir n’importe quel adversaire. […] Mais c’est à croire que cette saison parisienne serait chaotique jusqu’au bout en matière de blessures. Et cela ne risque pas de fluidifier les relations entre le staff médical et les personnes en charge de la préparation physique au sein du club.”

Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe : Navas : 6. Meunier : 5. Silva : 6. Verratti : 5. Bernat : 6. Di Maria : 7. Paredes : 7. Marquinhos : 6. Neymar : 8. Mbappé : 8. Icardi : 7.

Les notes des joueurs dans Le Parisien : Navas : 6. Meunier : 6,5. Silva : 6,5. Verratti : 6. Bernat : 7. Di Maria : 7. Paredes : 7. Marquinhos : 6,5. Neymar : 7,5. Mbappé : 8,5. Icardi : 7.

Dans Le Parisien ce dimanche

Le Parisien met en avant le le “Père Noël Mbappé” car le “prodige parisien a tout fait : il a marqué deux buts, régalé le public du Parc et même terminé le match en signant un autographe à un enfant entré sur le terrain. Unique. […] Avec son doublé Mbappé affiche désormais un bilan de 41 buts cette année, toutes compétitions confondues, dont 32 en Ligue 1. Ses saluts souriants, adressés aussi bien à son père qu’aux 240 enfants de la fondation du club regroupés dans la tribune officielle, donnent en tout cas à cette fin 2019 de l’attaquant un relief tout particulier. Surtout que, bien décidé à donner du bonheur jusqu’au bout, Mbappé a prolongé la soirée dans le salon du carré officiel avec les enfants. En tenue de Père Noël, il a offert des cadeaux avant de retirer sa capuche et sa barbe à la plus grande joie des petits qui n’ont pas fini de rêver à Kylian Mbapère Noël !”

“NON, NON, LE PÈRE NOËL N’EXISTE VRAIMENT PAS !” titre Le Courrier Picard page 18. Le quotidien régional avait prévenu que la défaite était inévitable au Parc des Princes.