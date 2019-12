Revue de presse PSG : Cavani, Atlético, Mbappé, JO, chiffres, 4 Fantastiques…

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 24 décembre 2019 dans la presse hexagonale.

Edinson Cavani s’est mis d’accord avec l’Atlético de Madrid “en vue d’un possible transfert en janvier, si jamais le PSG accepte de vendre l’attaquant, a affirmé hier le quotidien sportif espagnol Marca, qui voit “Cavani très proche de l’Atlético”. En tout état de cause, l’accord dépendrait des discussions entre l’Atlético et Paris sur le montant d’un transfert au mercato d’hiver de l’Uruguayen, meilleur buteur de l’histoire du PSG et chouchou des supporters au Parc des Princes, dont le contrat expire en juin prochain”, publie l’AFP.

La question de savoir si Kylian Mbappé participera aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain, on la trouve dans France Football ce mardi. L’attaquant du PSG n’entend pas aller au bras de fer. “La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leo“, déclare le champion du monde dans le cadre d’un entretien exclusif. “Didier Deschamps a été catégorique : ce ne sera jamais au détriment de l’Euro. Je l’ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l’Euro. Et si je n’arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j’aimerais vraiment faire au moins une fois les Jeux dans ma carrière.” Kylian Mbappé a été élu “joueur français de l’année” par l’hebdomadaire.

Dans L’Equipe du 24 décembre 2019

“Le PSG pourrait peut-être récupérer une petite dizaine de millions d’euros en le vendant cet hiver. Cela ferait aussi économiser au club 9M€, qui correspondent à six mois de salaire, commente L’Equipe. Mais cette économie serait ridicule vu les échéances capitales. […] La réalité est que l’entourage de Cavani sonde bien le marché depuis plusieurs semaines. Son agent et demi-frère Walter Guglielmone balaient large entre l’Italie (Naples, Juventus), l’Espagne (Atlético, Valence) et même les États-Unis (Los Angeles Galaxy). L’Inter Miami est également venue aux infos. Elle pourrait faire un effort supérieur au LA Galaxy mais pas jusqu’aux prétentions du clan Cavani. Il exige 12M€ net par exercice. En l’état, l’Atlético reste bien la piste la plus aboutie. Le buteur n’aurait d’ailleurs pas pris de risques de rechute en ce mois de décembre, d’où ses dernières absences du groupe. Mais les finances madrilènes ne sont pas au beau fixe.”

Rayon bilan, les chiffres et statistiques donnent Paris maître de la Ligue 1. “La suprématie du PSG en L1 ne se mesure pas seulement à son avance sur l’OM (7 points avec un match en moins), à son attaque de feu (43 buts) ou à sa défense de fer (10, ex-aequo avec Reims) : ils excellent dans pratiquement tous les compartiments de jeu. À mi-saison, aucune autre équipe ne tire davantage (291) ou ne cadre plus (122). Sa supériorité s’affiche aussi en termes de possession de balle (65,5 %) et de taux de passes réussies (90,1 %), lit-on dans le journal sportif. Le PSG n’est dominé que dans un seul domaine : le pourcentage de duels gagnés (51,1 %), où il occupe le 5e rang. Un axe de progrès.”

Dans Le Parisien du jour

Le PSG vient de jouer “cinq fois de suite en 4-4-2, dont deux fois avec ses 4 Fantastiques : Mbappé, Neymar, Di Maria et Icardi, constate Le Parisien. A la clé, quatre succès avec 17 buts inscrits pour un seul encaissé et certainement la séquence la plus enthousiasmante de cette première partie de saison. Une tactique appétissante mais qui interroge sur sa pérennité. L’expérience récente en Ligue des champions montre que le milieu à trois est la norme. […] Le passage à deux récupérateurs uniques crée soudainement une concurrence énorme dans un secteur où Paris a recruté cet été Herrera et Gueye.” Concernant Edi Cavani, le journal confie qu’il ne peut pas confirmer les informations de Sky qui évoque un accord avec l’Atlético. “Reste à savoir si Cavani peut quitter le PSG dès cet hiver ou s’il attendra l’été prochain, lit-on. Selon des spécialistes du marché, le il se situe à peine au-dessus des 5M€. Jusqu’ici, lePSG n’a de toute façon pas ouvert la porte à un départ. Un mouvement de Cavani hors de Paris serait également très mal perçu par le Parc des Princes. Les ultras et la grande majorité du public parisien souhaitent pouvoir offrir à Cavani une sortie digne de son statut. Un départ cet hiver empêcherait, de fait, un tel hommage.”