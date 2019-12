Revue de presse PSG : Cavani, Draxler, Choupo-Moting

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 31 décembre 2019 dans la presse hexagonale, le dossier Edinson Cavani (32 ans) en fin de contrat en juin prochain.

Dans Le Parisien du 31 décembre 2019

“Cavani à l’Atlético, c’est non pour cet hiver”, affirme Le Parisien, “sauf très improbable retournement de situation.” En effet, “lorsque le dossier a été mis sur la table concrètement, les échanges ne sont pas allés très loin face à un constat évident de blocage. Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético, a expliqué à Leonardo qu’il n’avait pas d’argent à dépenser cet hiver, notamment du fait des contraintes liées au fair-play financier espagnol.” Et puis, “aucun club ne mettra un euro pour Cavani en janvier alors qu’il ne joue pas et qu’il se trouve à cinq mois de la fin de son contrat”, explique un proche de l’Atlético au journal francilien. Toutefois, “la moindre blessure d’un attaquant d’un grand club européen replacera inévitablement sous le feu des projecteurs Cavani. Il faudrait alors probablement s’acquitter d’un chèque de plus de 10M€ pour faire réfléchir le PSG, pas décidé à sacrifier une légende, même déclassée.”

L’Equipe du 31/12/2019

Dans L’Equipe il est également question d’Edinson Cavani (estimé à 15M€) qui “ne comprend pas le management de Tuchel à son égard, pas plus que l’attitude de Leonardo, qui n’a pas engagé la moindre discussion pour la suite. S’il accepte la mise en concurrence, Cavani estime ne pas être traité avec les égards dus à ses faits d’armes, lit-on. Dans ces circonstances, le joueur est à l’écoute des clubs venus aux renseignements. […] S’il reste jusqu’en juin, Cavani pourra négocier une confortable prime à la signature avec son futur employeur. Accepter d’être transféré cet hiver impliquerait soit de s’asseoir dessus, soit de voir l’Atlético payer à la fois la prime et une indemnité au PSG. « Impossible », assure un proche du dossier. Seule possibilité : que le PSG libère Cavani en janvier au nom de ses services rendus. Cela permettrait à Paris d’économiser 9M€ correspondant aux six derniers mois de salaire. Mais voir Leonardo prendre le risque de se séparer ainsi du chouchou du Parc semble tout aussi inimaginable, si par exemple Icardi se blessait en février…”

Autre joueur du PSG susceptible de partir et traité : Julian Draxler, estimé 25M€ par le journal sportif. “Avec un salaire brut de 7,2M€ par an, il est inaccessible pour la plupart des clubs. À moins d’un prêt, l’hypothèse la plus crédible est de le voir rester à Paris, juge L’Equipe. Autre joueur dans une situation similaire, Choupo-Moting (30 ans) ne serait pas non plus retenu par le PSG. À six mois de la fin de son contrat, seule une offre incroyable (Chine, Qatar ?) pourrait le convaincre de quitter Paris avant l’été.”