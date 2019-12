Revue de presse PSG : Diallo, Silva, Titis, mercato, bilan, promesses…

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 23 décembre 2019 dans la presse hexagonale. Des nouvelles de Thiago Silva et d’Abdou Diallo. Concernant le défenseur de 23 ans touché aux ischios–jambiers les informations sont rassurantes. Il ne souffre que d’une déchirure qualifiée de superficielle. Il pourra possiblement reprendre l’entraînement collectif dès la reprise du 2 janvier. La blessure à la cheville de Thiago Silva n’inquiète pas trop. A priori, seul Presnel Kimpembe est parti pour être indisponible à la fin des vacances.

Dans Le Figaro

“À mi-saison, le championnat livre un bilan sans appel : Paris domine la concurrence, constate Le Figaro. Depuis l’été dernier, tous les observateurs ne ­cessent de le répéter : le PSG dispose d’une qualité de joueurs inédite. Son quatuor Neymar-Icardi-MBappé-Di Maria est en or massif. À tour de rôle ou ensemble, ceux-là font tourner en bourrique les défenses trop faibles de L1, à l’instar de celle d’Amiens (4-1), baladée samedi dernier. En 5 rencontres jouées ensemble, Neymar a délivré 4 passes décisives pour Mbappé (11 buts, 2e meilleur buteur derrière Ben Yedder, 13 buts). Leader incontesté, le PSG est ultra-dominateur (15 victoires) malgré 3 défaites, déjà.”

Le Parisien du 23/12/2019

Le Parisien parle de “promesses de l’hiver” car “l’optimisme règne à tous les étages au PSG. Notamment grâce à un mois de décembre spectaculaire (6 victoires, 3,6 buts par match), animé par un changement de système de jeu et un quatuor offensif en pleine réussite. […] Après plusieurs mois en 4-3-3, Tuchel est passé au 4-4-2. Pour le moment, ça fonctionne grâce à la volonté de ses joueurs. Reste à tenir la cadence et à relever le défi avec la perspective des grandes échéances européennes. […] C’est un fait, le recrutement « made in Leonardo » a fonctionné. […] Deux points noirs : trois défaites inattendues en L1 et les absences répétées dues aux nombreuses blessures. 18 membres de l’effectif ont déjà été concernés par des soucis physiques. “La préparation physique a été calculée pour être prêt au printemps”, souffle-t-on en interne. Grâce à un effectif important (30 joueurs utilisés au total), ces absences cumulées n’ont pas eu d’incidences sur les résultats. Mais, une nouvelle fois, le juge de paix de la saison du PSG sera la Ligue des champions.”

Dans L’Equipe du 23 décembre 2019

“Satisfait de son effectif, le PSG aborde le mercato avec l’intention de stabiliser son groupe actuel. Sans s’interdire de saisir une opportunité, explique L’Equipe. Cela vaut notamment pour les postes de latéraux. Paris a de la ressource dans le secteur mais Meunier et Kurzawa arrivent en fin de contrat en juin. Kurzawa qui sera sollicité par des clubs anglais pourrait être le plus proche d’un départ. Mais ils ne partiront que si Paris peut les remplacer. On le sait, Leonardo apprécie par exemple le latéral de la Juventus, De Sciglio. […] Le nom de Lucas Paqueta (22 ans – 2023 – Milan) où il avait été recruté par Leonardo, circulait ces derniers jours du côté de l’Italie. Une manœuvre d’enfumage n’est toutefois pas à écarter. La priorité au club se situe ailleurs. À savoir stabiliser. Ce processus de consolidation se traduit aussi par les prolongations enclenchées ces derniers mois par Leonardo. Verratti a déjà signé (2024), Marquinhos est d’accord sur le principe et n’est pas loin de l’imiter (2024 aussi), les discussions sont lancées pour Mbappé (2022 pour le moment). La mission d’un directeur sportif est parfois plus importante à l’intérieur du club qu’à l’extérieur. […] L’avenir de plusieurs espoirs du club sera déterminé dans les prochaines semaines. Leonardo se refuse à placardiser ceux qui refuseraient de signer professionnel. Autour de Kouassi, on cultive une forme de flou. Repoussant l’hypothèse avancée par Sky d’avoir déjà signé à Leipzig. Une information pourtant confirmée en privé par des proches. Aouchiche n’a jamais caché son attachement et sa volonté de signer pro à Paris. Mais avec un souhait : disposer d’un projet sportif clair à moyen terme. Mbe Soh sait désormais que sa progression passe par un prêt. Le Havre est passé à l’action depuis quelques jours. Le PSG souhaite un prêt. Kalimuendo, professionnel depuis juillet 2019, devrait étirer sa progression à Paris. Un prêt n’est pas d’actualité cet hiver.”

Le journal sportif s’intéresse aussi aux finances du PSG, contraint par le Fair-Play Financier de l’UEFA. Le club francilien “a tout de même retrouvé une petite marge de manœuvre après avoir terminé son mercato estival avec un solde positif de 14M€. Autres bonnes nouvelles : le renouvellement du contrat avec Nike pour un montant record de 80M€. Comme celui signé avec Accor (plus de 50M€ annuels). Et les recettes déjà engrangées, cette saison, en C1 (autour de 78M€).“