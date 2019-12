Revue de presse PSG : Kouassi, Neymar, Diaby

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 27 décembre 2019 dans la presse hexagonale.

“Jamais à court de voyages transatlantiques, Neymar était le week-end dernier en Uruguay pour fêter les dix ans de mariage de Luis Suarez. Dans la station balnéaire de Punta del Este, il a pu retrouver également Lionel Messi, histoire de reformer, le temps d’une soirée, la MSN, trio qui a martyrisé les défenses d’Europe entre 2014 et 2017 avec 344 buts en 135 matches, écrit L’Equipe. Le Brésilien, qui n’avait pas caché cet été ses envies de retrouver la Catalogne, a pu aussi croiser lors de cette fête Antoine Griezmann, nouveau membre de l’attaque catalane.”

Tanguy Kouassi (17 ans) devrait signer son premier contrat professionnel au RB Leipzig, ce qui se trame depuis des semaines, confirme Le Parisien. “En Allemagne, il se murmure même qu’il était présent ces derniers jours à Leipzig afin de visiter les installations. Ce Leipzig dopé au Red Bull et à la jeunesse est également le paradis de bon nombre d’internationaux espoirs français. Kouassi y voit lui aussi une terre propice à son éclosion sur le devant de la scène internationale. Le contrat de confiance de cinq, voire six, ans que lui proposeraient les dirigeants allemands marquerait clairement leur volonté d’en faire le digne successeur d’Upamecano. Une proposition difficile à refuser.”

On trouve également un joueur formé au PSG dans le quotidien francilien : Moussa Diaby (20 ans) qui juge que “cette année va être la bonne” pour Paris. “L’effectif est plus étoffé et de meilleure qualité que la saison passée avec un milieu de terrain plus fourni et davantage d’alternatives pour le coach.”