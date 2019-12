Revue de presse PSG : Le Mans, ASSE, Verratti, notes…

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 19 décembre 2019 dans la presse hexagonale, au lendemain de la victoire 4-1 au Mans, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue.

Le PSG, “leader de la Ligue 1, recevra Saint-Etienne, début janvier lors des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, publie l’AFP. Les Parisiens, qui ont validé leur billet en s’imposant 4 à 1 sur la pelouse du Mans, pensionnaire de Ligue 2, retrouveront donc pour la deuxième fois en moins d’un mois les Stéphanois qu’ils ont surclassés en Ligue 1 dimanche à Geoffroy-Guichard (4-0). “Le principal, c’est de jouer domicile. C’est plus facile pour nous de nous organiser, parce que nous aurons beaucoup de vols pendant les mois de janvier et février”, a réagi l’entraîneur allemand du PSG Thomas Tuchel au micro de Canal + sport.”

Dans L’Equipe du 19 décembre 2019

Thomas Tuchel a “aligné, une nouvelle fois, une équipe inédite. Mais le coach a conservé le système préférentiel du moment, à savoir le 4-4-2, observe L’Equipe. Chacun des attaquants a marqué comme face aux Turcs et Di Maria et Mbappé ont adressé des passes décisives. Mais c’est à peu près tout ce que l’on peut comparer de ces trois dernières sorties. Dans l’intensité, la fluidité, la créativité et le travail collectif, notamment défensif, les Parisiens n’ont pas forcé. […] Verratti s’est placé en dépositaire du jeu parisien. […] Le record d’affluence du MMArena a été battu avec la visite du PSG (24 425 spectateurs). […] Alors que s’achève cette première partie de saison samedi avec la réception d’Amiens, les voyants comptables sont tous au vert pour Neymar & Co. L’an dernier, à pareille époque, la donne était semblable. Voilà le challenge qui attend Paris en 2020, année de ses 50 ans : ne pas connaître la même deuxième partie de saison.”

Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe : Rico : 6. Dagba : 5. Kehrer : 6. Marquinhos : 5. Kurzawa : 5. Di Maria : 7. Verratti : 7. Kouassi : 6. Sarabia : 6. Mbappé : 7. Choupo-Moting : 6.

Les notes du Parisien : Rico : 5. Dagba : 5. Kehrer : 4. Marquinhos : 5. Kurzawa : 3,5. Di Maria : 7. Verratti : 7. Kouassi : 6. Sarabia : 5,5. Mbappé : 6,5. Choupo-Moting : 5.

Dans Le Parisien du jour

Le PSG “s’est débarrassé avec sérieux du Mans, juge Le Parisien. Difficile d’en demander plus. À quelques jours du début de l’hiver et avant une trêve reposante pour un effectif qui a déjà 25 matchs dans les jambes et une flopée de blessés. […] Il y a toutefois une constante à corriger : des errements défensifs présents lorsque Thiago Silva n’est pas aligné. Responsable sur le but encaissé (54e), Thilo Kehrer, titularisé pour la première fois depuis début août, devra encore cravacher pour atteindre le niveau exigé par le PSG. Même pour remporter une simple Coupe de la Ligue, ces erreurs seront à corriger. Arrivés en bus, les Parisiens repartent en quarts. Un match qui sera à disputer au cœur d’un mois marathon en janvier (8 rencontres potentielles). Mbappé & Cie sont aussi repartis du Mans avec des supporters supplémentaires, à l’image du speaker de la MMArena : “Plus vous irez loin en Ligue des champions, plus nous serons fiers de vous avoir reçus.”

“En une rencontre, Verratti a doublé son bilan statistique (4 passes décisives désormais), lit-on encore. Au moment où les cartes se rebattent avec l’émergence des quatre fantastiques, il démontre qu’il peut se montrer à l’aise dans ce système. Il lui reste encore à retrouver toute sa dimension physique.”