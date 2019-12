Revue de presse PSG : Le Mans, Coupe de la Ligue, Paredes, Rico

Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 18 décembre 2019 dans la presse hexagonale… Le match de Coupe de la Ligue contre Le Mans et ses 25.000 spectateurs (75.000 demandes de billets). Pour rappel, ce sera sans Cavani et Kimpembe, blessés, sans Draxler suspendu, sans Gueye, encore trop juste et sans Diallo grippé.

“Détrôné avec fracas dans les deux coupes nationales, le PSG reprend la route qui doit le ramener vers les sommets ce soir (21h05) au Mans, publie l’AFP. Tuchel devrait profiter de l’occasion pour donner du temps du jeu à ses habituels remplaçants, Kurzawa, Choupo-Moting ou le gardien Rico en première ligne, ou à ses jeunes, comme Kouassi qui a fait bonne impression contre Galatasaray. Par contre, Cavani a déclaré forfait, en raison de douleurs musculaires. Côté manceau, l’équipe pourrait s’inspirer d’Orléans (L2) qui avait perturbé les Parisiens au même stade la compétition la saison passée (2-1).”

L’Equipe du mercredi 18 décembre 2019

Leandro Paredes “est en train de s’installer dans un milieu défensif à deux et de lever les doutes, juge L’Equipe. On découvre Paredes sous un autre jour. Le PSG l’avait même mis sur le marché, cet été, à hauteur de 20M€ alors qu’il avait été transféré pour 47M€. Beaucoup d’observateurs et même de dirigeants parisiens ont cru qu’il y avait un loup dans ce transfert. Le milieu défensif profite surtout du changement de système mis en place par Tuchel en 4-4-2 et de l’installation progressive du quatuor offensif Di Maria-Icardi-Mbappé-Neymar pour s’émanciper. Paredes s’impose comme une cheville ouvrière du milieu à deux, tout en bénéficiant des blessures de Gueye et de Herrera. Son émergence peut aussi offrir à Tuchel la possibilité de faire reculer Marquinhos en défense centrale, à sa vraie place, là où le PSG en aura le plus besoin quand la montagne s’élèvera en C1. Titulaire en sélection, il pourrait être ce facteur X, second point d’équilibre avec Verratti, pour conforter l’association des quatre fantastiques. Sur les deux dernières sorties parisiennes, il a affiché le plus gros volume de jeu avec plus de 125 ballons touchés contre les Turcs et 122 face aux Verts.”

Ce soir, au Mans, L’Equipe voit un PSG au “onze expérimental, avec l’apparition d’éléments peu sollicités (Choupo-Moting, Kurzawa) et de jeunes (Kouassi, Aouchiche). Kehrer, revenu après sa grave blessure à la voûte plantaire, devrait être aligné d’entrée.”

Dans Le Parisien du jour

“Titulaire ce soir au Mans, Sergio Rico (26 ans) se plaît à Paris. Loin de Séville, sa ville de toujours, où une brouille avec les ultras l’a poussé à partir, écrit Le Parisien. “Il ne peut plus rejouer pour Séville”, estime ainsi un proche du club andalou. Après une saison à Fulham en Premier League, le voici donc prêté au PSG jusqu’en juin 2020. Au contraire d’Areola, cédé sans option d’achat, Rico resterait automatiquement à Paris si Leonardo décide de payer les 8 à 10M€. La possibilité n’est, pour l’heure, pas encore évoquée au siège, qui ne classe pas ce dossier comme prioritaire. Mais, en interne, Rico donne satisfaction. Rico s’est installé à Paris sans lorgner la place de titulaire, dévolue sans contestation à Navas avec qui l’entente est parfaite. Déjà attaché au club et à la ville, il s’imagine rester la saison prochaine. Avec, sans doute, des ambitions supplémentaires.”