Revue de presse PSG : Mbappé, Draxler, Haaland, écoresponsabilité

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 30 décembre 2019 dans la presse hexagonale.

Le Figaro propose un portrait de Kylian Mbappé. “Un prodige 100 % parisien qui du modeste stade Léo-Lagrange au Parc des Princes écrit son histoire. Celle d’un gamin de Bondy taillé pour repousser les limites du possible et tutoyer les étoiles, lit-on. Une histoire qui tournerait au conte de fées si ce gamin de Seine-Saint-Denis parvenait à hisser « son » PSG sur le toit de l’Europe.“

Dans L’Equipe du 30 décembre 2019

Dans L’Equipe, on retrouve la piste Hertha Berlin pour Julian Draxler (26 ans) sous contrat jusqu’en 2021. “Son agent, ou plutôt la puissante structure Rogon qui gère ses intérêts, s’est rapprochée récemment du Hertha Berlin, écrit le journal sportif. Mais Draxler se plaît à Paris. Il émarge à 7,2M€ brut par saison, sans compter des primes conséquentes. Une première proposition contractuelle aurait été adressée par le Hertha de l’ordre de 4,5M€ brut par saison. Elle est loin des attentes du milieu. Paris ne s’est pas encore prononcé sur l’avenir d’un joueur qui souhaitait prolonger son bail il y a encore quelques semaines. Les dirigeants parisiens savent aussi qu’il va falloir songer à un éventuel transfert sans prolongation pour un élément qui vaudrait actuellement autour de 30M€. […] Pour l’instant, Draxler n’a pas encore embrayé sur cette piste qui aurait l’avantage de lui apporter du temps de jeu. Tout comme Lyon et Nice, deux destinations déjà évoquées pour lui.”

Le quotidien sportif remarque également la signature du jeune (19 ans) “phénomène norvégien” ‘Erling Haaland au Borussia, le prochain adversaire européen du PSG. “Haaland au BVB, c’est un transfert qui électrise tout un club, explique L’Equipe. Si tout le monde s’emballe autant, c’est parce qu’Haaland représente l’espoir d’un nouveau souffle après une demi-saison plutôt décevante. Dortmund visait le titre de champion et il est à la limite de l’avoir perdu : à la trêve, il émarge à la 4e place de la Bundesliga, à 7 points de la tête. […] Cela peut aussi la changer un peu pour le PSG. Avec sa densité physique (il mesure 1,94 m) conjuguée à ses qualités dans la finition, le Norvégien est vu comme le joueur qui doit bouleverser la face de son attaque. Dans un 3-4-3 il prendrait l’axe, épaulé par Jadon Sancho, un autre phénomène de précocité (19 ans), et Marco Reus, l’incontournable capitaine.”

Dans Le Parisien du jour

Erling Haaland, présenté comme le “Mbappé norvégien“, le PSG “devra s’en méfier”, confirme Le Parisien. Un attaquant (28 buts et 7 passes décisives en 22 matchs cette saison avec Salzbourg) payé “une vingtaine de millions d’euros, le montant de sa clause libératoire”. Erling Haaland “est gaucher, très grand et ne peut évoluer sur un côté, malgré sa rapidité notable pour son gabarit. […] Tuchel et le PSG ont un mois et demi pour trouver la solution et contrer le jeune talent.”

Dans le journal francilien, on trouve enfin l’écoresponsabilité du PSG car le club “entend faire de son futur centre d’entraînement un exemple environnemental”. Avec “95% d’espaces verts. Parmi eux se trouveront un potager et un verger bio qui, non contents de favoriser le circuit court, permettront, à terme, notamment de nourrir les joueurs et salariés du club. Un système de récupération des eaux de pluie est également prévu afin de couvrir 90 % des besoins annuels du centre et du stade. La totalité des déchets seront traités, un parc de véhicules électriques ou hybrides sera mis en place, les bâtiments bénéficieront d’une conception bioclimatique favorisant la qualité de l’air ou l’éclairage naturel.”