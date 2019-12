Revue de presse PSG : Mbappé, JO, Amiens, Cavani, CUP

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 20 décembre 2019 dans la presse hexagonale.

“Après avoir relevé un gros défi face à Rennes, un gros « Paris » attend les Amiénois, écrit Le Courrier Picard. “Nous avions à cœur de gagner afin de rester dans une bonne dynamique après Dijon, indiquait Thomas Monconduit. On sait que le PSG, c’est un match bonus. Nous ne devrons pas être affectés s’il y a défaite. Il faudra bien repartir en janvier.”

Ce match entre le PSG et Amiens se jouera samedi (20h45) au Parc des Princes sans Edinson Cavani ni Presnel Kimpembe. Idrissa Gueye pourrait également être forfait. De retour de suspension, Julian Draxler devrait revenir dans le groupe, comme Abdou Diallo, qui n’est plus grippé.

L’Equipe du vendredi 20 décembre 2019

Si Kylian Mbappé (qui fête aujourd’hui ses 21 ans) “souhaite participer aux JO de Tokyo, rien ne garantit qu’il pourra le faire. Le sujet sera débattu lors du premier semestre 2020, rapporte L’Equipe. Difficile d’imaginer le sélectionneur des Espoirs se priver de lui si le PSG donne son accord, comme le club l’avait fait en 2016 avec Marquinhos. […] Leonardo ne semble pas très fan de l’idée, il joue la montre. D’autant que d’ici là beaucoup de choses peuvent se passer. Un constat partagé par le clan Mbappé pour qui, aujourd’hui, les priorités sont ailleurs. La principale d’entre elles – avant d’évoquer l’Euro puis peut-être les Jeux – concerne la seconde partie de saison du PSG. C’est la préoccupation majeure de l’attaquant. D’autant que son club travaille pour le prolonger (sous contrat jusqu’en 2022, ndlr). Dans le cadre de cette négociation, il ne serait pas insensé que la question des Jeux intervienne à un moment ou un autre et soit un argument des décideurs parisiens pour parvenir à un accord de prolongation.“ […] D’autres éléments pourraient avoir une influence. Sa notoriété internationale grandissante notamment au Japon, où il est sous contrat avec Bulk, en est un. Enfin, Nike vient de lancer la propre marque de vêtements, estampillée Bondy, du joueur. Sa présence aux JO ne manquerait pas de satisfaire ses sponsors.”

Dans Le Parisien de ce vendredi

“Le soutien acharné du CUP à Cavani irrite bon nombre de supporters du PSG et certains dirigeants, affirme Le Parisien. Au Mans, mercredi, la majorité des ultras parisiens ont entonné à pleins poumons l’hymne du Matador… juste au moment où Icardi s’apprêtait à entrer en jeu. Le paradoxe est que, très clairement, aucune voix ne s’élève pour dénigrer le successeur argentin du Matador, déjà auteur de 13 buts en 17 matchs. Ce désaccord entre le CUP et un public plus large rappelle celui né de la rancune très tenace des ultras vis-à-vis de Neymar. […] Certains souhaitent aussi lui manifester leur soutien pour éviter qu’il ne cherche à quitter le club au mercato sans adieux dignes de ce nom (blessé à la cuisse, il est déjà forfait pour le match contre Amiens). Même à 32 ans et blessé régulièrement, Cavani restera un acteur important de la saison parisienne.”