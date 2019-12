Revue de presse PSG : Mbappé, Neymar, Manchester

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 28 décembre 2019 dans la presse hexagonale.

KMB dans L’Equipe ce samedi

Kylian Mbappé est troisième au classement “champions des champions” français de L’Equipe version 2019 (le cycliste Julian Alaphilippe est le vainqueur). On peut lire que l’attaquant du PSG est “un ambitieux conscient que les conquêtes d’aujourd’hui se font sur les pelouses mais aussi en dehors, pas dupe de sa valeur marchande et de son époque, il joue tous les ballons. Lui se charge du terrain. Pour tout le reste, il s’en remet à son entourage, à l’avocate Delphine Verheyden. […] Sa gueule, sa jeunesse, sa trajectoire, les symboles qu’il incarne en font une figure très prisée. Les annonceurs se l’arrachent. […] Aujourd’hui encore, l’essentiel des clips promotionnels où il apparaît résulte des contrats de la FFF et du PSG. Mbappé, lui, essaie d’être sélectif, de faire des choix cohérents comme dans ses engagements. Submergé par les propositions à sept chiffres des plus grosses marques mondiales, il a opté pour la rareté avec seulement quatre partenaires. […] Parmi ses (nombreux) objectifs, il y a le Ballon d’Or. Et il est conscient que ça passe aussi bien par ses performances sur les pelouses que par une aura et une visibilité planétaires.“

Le Parisien du 28 décembre 2019

Le Parisien donne la parole à Adriana Brandao, auteure d’un livre au sujet des liens entre le Brésil et Paris dans lequel on trouve un chapitre sur le PSG. Dans un entretien, elle dit ceci sur Neymar : il “est un peu mystique et il pense que Paris ne lui a pas porté chance. Cela ne s’est pas passé comme prévu et il en est le premier responsable, commente la journaliste brésilienne. Depuis ses débuts au Brésil, les Brésiliens disent que c’est un enfant gâté. Tout le monde pensait qu’il allait mûrir, devenir adulte. Mais il est resté un enfant gâté et il est le premier perdant de ça. C’est dommage, c’est un gâchis. Les Brésiliens ne le soutiennent plus.”

Dans la rétrospective de Libération pour 2019, le journaliste Gregory Schneider a la délicatesse de choisir le PSG/Manchester du 6 mars avec ce commentaire : “Puisque la direction du PSG et Leonardo s’emploient à combattre les fantômes qui s’abattent sur le club à chaque huitième de finale de Ligue des champions depuis la remontada, il faut en déduire que ces spectres existent. En mars, c’est une équipe bis de Manchester United qui était venue en paix au Parc des princes et qui est repartie avec la qualification et la queue du Mickey. 3-1, donc, Mbappé qui tombe tout seul devant le but anglais comme si l’homme invisible lui avait fait un croche-pied, Buffon qui prend vingt ans d’un coup, des coéquipiers en détresse… Du coup, Tuchel, a perdu beaucoup de son charme smart. Neymar a voulu ficher le camp (sans succès) et Leonardo a entrepris une croisade contre «la négativité». Reste à l’expliquer. Rationnellement, sans fantôme.“