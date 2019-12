Revue de presse PSG : Mbappé, Qatar, fan clubs

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 25 décembre 2019, jour de Noël, dans la presse hexagonale… Kylian Mbappé qui “a passé deux jours au Qatar pour effectuer un travail de récupération. Il n’a pas rencontré l’émir pour évoquer son avenir, rapporte Le Parisien. La première partie de saison de Mbappé a été marquée par une déchirure musculaire à la cuisse gauche, fin août. Au total, sa cuisse gauche lui aura fait manquer sept matchs. […] L’aller-retour express de Mbappé fait naître certains fantasmes, mais il n’a pas rencontré l’émir. Le club travaille actuellement sur une prolongation de son contrat : une proposition gigantesque lui a été soumise par Leonardo, maître d’œuvre dans ce dossier crucial.“

De quoi mettre en lumière les propos de l’attaquant du PSG dans le France Football en kiosque : “À Monaco, j’étais le petit jeune qui évoluait au sein d’un club que tout le monde aime bien. En passant au PSG, l’équipe qui, prétendument, fausse le Championnat et que tout le monde aime bien titiller, c’était inévitable que ma cote et mon image évoluent. Mais c’est normal, je n’ai pas de problème car ça fait partie du jeu. Je n’éprouve pas de haine, commente Kylian Mbappé. C’est difficile à expliquer, à décrire, mais j’ai le sentiment d’être tout le temps observé, jugé. Parfois, je me demande si ce n’est pas moi le problème. J’aime pourtant ce Championnat. Et j’ai envie de marquer l’histoire, ici. J’ai commencé avec la sélection et j’aimerais bien y parvenir aussi avec le PSG. Alors, j’essaie de passer au-dessus de ce climat parfois pesant.“

Revenons au Parisien, le journal francilien s’intéresse aux fans du PSG “aux quatre coins du globe qui vivent leur passion à distance” à partir de six témoignages. “Tous constatent une chose : la popularité du club emmené par Neymar ou Mbappé est grandissante. Au total, le PSG dispose même de plus d’une centaine de fan clubs officiels, sur tous les continents. L’internationalisation, objectif principal des actionnaires qatariens depuis leur arrivée en 2011, est donc en route.”