Revue de presse PSG : XI de 2019, Mbappé, Maracineanu, Ibrahimovic, Motta

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 29 décembre 2019 dans la presse hexagonale.

Le JDD propose son baromètre de popularité des personnalités françaises. Kylian Mbappé pointe à la 14e place d’un classement toujours dominé par Jean-Jacques Goldman. On trouve également dans le journal dominical un entretien avec Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui s’est beaucoup intéressée aux tribunes de football, y compris celles du Parc des Princes : “Je suis heureuse qu’une prise de conscience du problème ait eu lieu de la part des arbitres, joueurs, entraîneurs et aussi de quelques personnalités. Je n’ai pas non plus l’ambition de changer complètement la configuration des tribunes et des chants en un an ou deux. Mais dans nos stades, on n’entend plus, ou très rarement, de cris de singe ou de la discrimination raciale envers les joueurs. Ce n’est pas le cas dans tous les pays. Or le sport doit prendre sa part dans les combats de société.”

Les XI 2019 dans L’Equipê

Neuf joueur du PSG dans le onze 2019 des internautes, sept dans celui de la rédaction de L’Equipe. C’est le constat made in Ligue 1 qu’on trouve dans le journal sportif en ce dimanche. “Il faut bien reconnaître que l’arrivée de QSI au PSG, en 2011, a bouleversé le paysage footballistique français, lit-on. Au milieu de cet océan bleu marine, on trouve tout de même quelques nouvelles nuances sur le front de l’attaque, incarnées par Depay et Ben Yedder. Ce duo d’attaque tout neuf symbolise aussi la fin de l’ère Cavani : l’attaquant du PSG était présent dans notre équipe type depuis trois ans. Quatre mois seulement après son arrivée, son successeur, Icardi, échoue tout près de Depay dans le vote de notre rédaction, mais le devance sur notre site.“

Le Parisien se penche sur les situations de deux anciens du PSG : Zlatan Ibrahimovic et Thiago Motta. Le Suédois de 38 ans passera jeudi sa visite médicale pour évoluer au moins six mois à Milan. Alessandra Bocci, journaliste à la Gazzetta dello Sport, n’est pas forcément convaincue. “L’arrivée de Zlatan ressemble plus à de la communication qu’à un véritable renfort sportif, juge-t-elle dans le journal francilien. Prendre Zlatan, c’est bon pour l’image internationale, mais c’est tout ! On ne peut pas renforcer sérieusement une équipe avec un joueur de 38 ans. Tout s’est fait dans l’urgence, en seulement quelques semaines. Les tifosis ne sont pas dupes. Beaucoup seront contents, par nostalgie, de le revoir. Mais cela ne réglera pas les problèmes sportifs. Tout le monde se doute qu’on ne reverra pas le joueur parti au PSG, il y a sept ans.”

Quant à Thiago Motta, sans surprise il a été démis de ses fonctions d’entraîneur au Genoa. Il “n’a pas réussi à redresser la barre. Il part en laissant l’équipe dernière du championnat avec 11 points, après une victoire, trois nuls et cinq défaites en neuf matches à sa tête”, précise Le Parisien.