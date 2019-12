Ricardo Pereira évoque une possible arrivée au PSG même si “pour l’instant, il n’y a rien”

Ricardo Pereira, l’international portugais, brille sous le maillot de Leicester cette saison. Le latéral droit attire les convoitises des grands clubs européens, lui qui aspire à jouer un jour dans ces clubs-là. “On veut toujours monter de niveau et tous les joueurs rêvent de jouer la Ligue des champions. C’est une grosse compétition et c’est bien d’avoir été suivi par ce genre de clubs. Ce sont des choses positives qui me poussent à travailler“, explique Pereira dans une longue interview accordée à Goal.

Il a ensuite évoqué un possible retour en Ligue 1, au PSG, lui qui a joué deux ans à Nice (2015-2017). “On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. C’est un grand club. En plus, moi, j’ai joué en France. Je connais le club et le championnat. C’est le plus grand club en France. Il joue la Ligue des champions et le titre dans toutes les compétitions. Mais pour l’instant, il n’y a rien. Je dois continuer à être performant avant de penser à ça.”