Riolo : “Il ne te reste plus qu’à trouver les deux gars du milieu”

C’est un peu le point Godwin de Daniel Riolo, son propos sur le PSG revient en général sur Marco Verratti. Dimanche soir, le journaliste de RMC a illustré cette tendance en évoquant la réussite du 4-4-2 ces dernières semaines et ses conséquences… elle visent potentiellement le milieu de terrain italien si le quatuor s’installe durablement.

“Allez demander à Marquinhos et Verratti si ça les amusent de courir pour tout le monde… cette phrase de Thomas Tuchel est une des marquantes de la saison. On peut assimiler ça à du management pour piquer un peu, notamment sur les deux stars qui ne défendaient pas. Cela avait continué avec Meunier qui avait félicité les joueurs de l’ombre pour taper sur les têtes des vedettes. Des vedettes sur qui on a beaucoup tapé parce qu’ils étaient vraiment dans une démarche individualiste. Depuis ce moment, on a l’impression que tout s’est transformé, a commenté Daniel Riolo sur les ondes. Evidemment, précisons-le comme à chaque fois, on ne sait jamais ce que ça peut donner, le rendez-vous est fixé en février. Mais en attendant, force est de constater que depuis qu’il a dit ça, depuis qu’il a tenté de mettre les quatre de devant et qu’ils courent au service du collectif, l’équipe elle est resplendissante. Neymar court comme un lapin, il est de ceux qui récupèrent le plus de ballons. Evidemment quand c’est comme ça il n’y plus qu’à être gourmand en se disant que s’il en donne un ou deux de plus l’addition peut être plus corsée, il a toujours tendance à un peu croquer, mais ce qu’il fait à côté est fabuleux. Mbappé est méga efficace. Tout le monde joue dans le bon sens. Il ne te reste plus qu’à trouver les deux gars du milieu qui ne sont plus les vedettes de l’équipe, mais les mecs qui sont dans la salle des machines. Ceux qui bossent pour les quatre de devant. Le problème c’est qu’au milieu il n’y a pas longtemps on décrivait des vedettes. On aura noté parce que c’est la première fois que Verratti n’a pas titulaire. C’est la première fois. Au minimum, quand ces quatre là jouent très bien, on continue avec eux, il ne reste plus qu’à choisir ces deux milieux. Gueye, Verratti sont dans la concurrence, Paredes y est revenu, Marquinhos y est aussi. Cela donne une autre tournure à l’équipe. Dans ce schéma là, qu’est ce que ça va vite. On dit qu’il faut attendre février. mais honnêtement avec cette abnégation, ils peuvent faire mal à n’importe qui.“