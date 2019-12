Rouyer : “Dans le style de jeu parisien, Dortmund c’est du pain bénit”

Depuis lundi, on connait l’adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu vont affronter le Borussia Dortmund pour les huitièmes de finale de la C1, le match aller se déroulera le 18 février prochain au Signal Iduna Park.

Après le match nul spectaculaire concédé hier soir par les joueurs de la Ruhr contre le RB Leipzig (3-3), le consultant pour La Chaîne L’Équipe Olivier Rouyer estime que les faiblesses défensives du “BVB” peuvent être un vrai avantage pour les Parisiens.

“Dans le style de jeu parisien, Dortmund c’est du pain bénit ! C’est du pain bénit cette équipe ! (…) Dans une compétition comme la Ligue des Champions ils n’auront sûrement pas la même force qu’en championnat, mais en tout cas défensivement… Avec Mbappé et Neymar… Je pense aussi que défensivement, le PSG est plus fort que Dortmund et déjà là tu as un sacré déséquilibre !”