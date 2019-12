Rovera : “Sarri voulait déjà Paredes l’hiver dernier à Chelsea”

Ces derniers jours, un échange impliquant Emre Can et Leandro Paredes est évoqué dans la presse italienne. Mattia De Sciglio, également pisté par le PSG pourrait également faire partie de ce deal entre les Rouge & Bleu et la Juventus Turin. Pour le RMC Football Show, Simone Rovera, journaliste italien de la station de radio, est revenu sur ces rumeurs et expliqué que l’international argentin plaisait beaucoup au coach de la Vieille Dame, Maurizio Sarri, lui qui le voulait déjà l’hiver dernier quand il entraînait Chelsea.

“La Juventus sur Paredes ? Sarri voulait déjà Paredes l’hiver dernier à Chelsea. La Juve étudie un échange ou une vente plus une contre-vente entre Paredes et Can. Tout le monde en parle en Italie. C’est un dossier très très chaud. Can ne fait plus partie du projet Juve, il est peu utilisé par Sarri, il n’est pas dans la liste de la Ligue des Champions, indique Simone Rovera. Et Paredes pourrait bien être son remplaçant devant la défense. Il pourrait aussi être utilisé dans une autre partie du milieu de terrain. En tout cas, c’est un deal qui pourrait se faire en janvier.”