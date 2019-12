Sarabia : “L’équipe dans son ensemble a réalisé un match complet”

Après quelques semaines sans disputer la moindre minute, Pablo Sarabia enchaîne les prestations de qualité. De nouveau titulaire et buteur lors de la victoire face au Mans (4-1), en huitième de finale de Coupe de la Ligue, la recrue parisienne profite pleinement du temps de jeu accordé par Thomas Tuchel en cette fin d’année 2019. Après la rencontre, l’international espagnol a accordé quelques mots au site officiel du PSG. Il revient notamment sur la belle victoire des Rouge et Bleu face au pensionnaire de Ligue 2.

“Gagner était indispensable pour continuer notre route dans cette Coupe de la Ligue. On veut aller au bout de cette compétition, et cela passe par ce genre de match contre des équipes qui mettent du rythme et de l’intensité. Nous avons fait ce qu’il fallait pour nous imposer ici. Mon match ? Il s’est bien passé. J’ai eu l’opportunité de marquer et d’aider l’équipe à un moment important du match. L’équipe dans son ensemble a réalisé un match complet.”