Sarabia : “Mbappé, il faut juste savoir où lui donner le ballon”

Épanoui à Paris, la recrue Pablo Sarabia espère connaître avec le PSG une année 2020 triomphale. Le premier cap à passer sera Dortmund en huitième de finale de la Ligue des champions. Le parcours dans la compétition continentale est devenu la jauge qui évalue la saison des Rouge & Bleu, l’attaquant venu de Séville le sait.

“Je sais l’importance de la Champions League pour Paris. C’est une compétition unique et le PSG veut faire de grandes choses. Mais nous ne devons nous concentrer que sur Dortmund et ne pas voir plus loin. Et puis nous avons l’avantage que notre entraîneur connaisse comme personne l’équipe du Borussia, a expliqué l’international espagnol, Pablo Sarabia, à Europa Press. Comment joue-t-on avec Mbappé ? C’est assez simple. Il faut juste savoir où lui donner le ballon. Il est tellement rapide qu’il aura de toute façon l’avantage. C’est un vrai professionnel et un joueur fantastique comme le montrent les chiffres. J’ai beaucoup à apprendre de joueurs comme lui ou Neymar. Le PSG m’a acheté 20M€, ce qui est peu par rapport à eux. Mais je ne dois pas le voir ainsi mais comme une opportunité. Mon vœu pour 2020 ? La santé et le meilleur pour ma famille, c’est fondamental. Au niveau sportif, continuer sur cette voie, poursuivre cette formidable adaptation au PSG, qu’on puisse décrocher les titres, et peut-être aussi en sélection si je suis appelé.”