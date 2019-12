Sarabia : “Notre prochaine finale, c’est Dortmund”

Recrue satisfaisante en provenance de Séville, Pablo Sarabia (4 buts, 5 passes décisives) est confronté à une concurrence féroce au PSG. L’attaquant espagnol formé au Real Madrid explique à Marca TV dans un grand entretien sa vie au PSG.

“Quel constat je fais ? Il est très positif. L’équipe a été à un haut niveau en championnat, en coupe et en Ligue des champions. Obtenir la première place était important. Maintenant on va tenter de conserver cette dynamique et cette mentalité pour atteindre des objectifs majeurs, explique l’international espagnol. Je suis très content au PSG. L’intégration est bonne, je me sens très bien dans le vestiaire. Cela te donne de la confiance et de la sérénité quand tu joues. Comment va Neymar ? Bien, il est aimable et il a du poids dans le vestiaire. On sent que tant qu’il sera heureux il va nous apporter beaucoup sur le terrain. Lui et Mbappé resteront-ils la saison prochaine ? Ils sont ici, c’est tout ce qui importe. Je ne pense pas aux prochaines saisons. Si mon but contre le Real Madrid a été spécial ? C’est toujours spécial de jouer contre le Real. Le Mister m’a donné quelques minutes et j’ai tout donné pour l’équipe comme toujours. C’est un but particulier pour moi, aussi à l’heure d’évaluer mon parcours au PSG. Tuchel a parlé de mon sens du sacrifice ? C’est en murissant que je me suis rendu compte de l’importance du travail défensif. Aujourd’hui les joueurs doivent faire des allers et retours. Seuls quelques privilégiés peuvent jouer dans un seul sens. Au final tout est une question d’adaptation. L’entraîneur me demande certaines choses, je tente de lui donner.“

A la question de savoir si le PSG possède tout simplement la meilleure des attaques, Pablo Sarabia ne dit pas non… “C’est possible. Tous les attaquants sont excellents. Et puis il y a beaucoup de variété. Cela donne beaucoup d’options à l’entraîneur. Cela permet d’être imprévisible, et avec la qualité qu’on possède de créer un danger exponentiel.“

2020, la bonne année pour Paris en Ligue des champions ? Wait and see. “On va faire en sorte que ce soit l’année du PSG en Champions League, explique Pablo Sarabia. Mais on serait dans l’erreur à croire qu’on va gagner les matches avant de les jouer. Notre prochaine finale, c’est Dortmund. On doit y aller pas après pas pour faire quelque chose de grand.”