Sarabia : “Pour réussir en Ligue des champions c’est primordial de former un bon groupe”

C’est avec des valeurs humaines fortes que le PSG doté d’un supplément d’âme pourra se rapprocher de son Graal européen. C’est le sentiment ancré chez la recrue offensive Pablo Sarabia (27 ans). Et l’international espagnol estime que le vestiaire parisien est sain.

“2019 a été une année incroyable pour moi. Elle a été très spécial à Séville, j’ai eu ensuite l’opportunité de signer au PSG qui fait partie du top 5 mondial. Personnellement, je suis content de poursuivre ma progression, c’est fondamental pour un joueur d’avancer, explique Pablo Sarabia dans le 20 minutes espagnol. Comment se passe la cohabitation avec des stars comme Neymar ou Mbappé ? C’est spécial. Ce sont des joueurs qui ont une dimension très importante mais qui sont aussi des personnes normales. Je les remercie vraiment pour mon intégration, elle a été très facile avec eux. Et j’apprends au quotidien avec eux au niveau footballistique. Mais c’est dur de leur prendre la place dans le onze ? Oui, la concurrence en attaque est brutale. Mais tout va bien, l’entraîneur a confiance en moi, il me le dit et tente de me donner du temps de jeu (1296 minutes, ndlr). Je tente de lui rendre sur le terrain. […] Le chemin qu’on dit emprunter c’est de gagner match après match en veillant à rester un bon groupe et une bonne équipe. Pour réussir en Ligue des champions c’est primordial de former un bon groupe, préparé aux échéances.“