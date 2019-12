Selon Le Parisien, Cavani ne rejoindra pas l’Atlético cet hiver

Dans moins de 48 heures, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Une période des transferts qui pourrait être déterminante pour certains joueurs de l’effectif du PSG. Depuis de nombreux jours, un intérêt de l’Atlético de Madrid pour Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain, est apparu dans la presse. Déjà courtisé lors des saisons passées et apprécié par le coach des Colchoneros – Diego Simeone – l’attaquant parisien est devenu une piste primordiale pour le club madrilène cet hiver, en manque de solution offensive depuis le début de la saison. De son côté, l’international uruguayen a perdu sa place de titulaire au PSG suite à ses blessures à répétition et aux performances d’Icardi. Cependant, selon les informations du Parisien, Edinson Cavani ne devrait pas rejoindre l’Atlético de Madrid lors de ce mercato d’hiver.

Même si les deux clubs “ont bien ouvert des discussions récemment autour du Matador”, le club madrilène serait bloqué par les contraintes du fair-play financier espagnol. “Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético, a selon une source proche du dossier expliqué à Leonardo qu’il n’avait pas d’argent à dépenser cet hiver”, précise le quotidien francilien. Le plan de l’actuel quatrième de Liga était d’obtenir gratuitement “la libération de Cavani, à six mois de la fin de son contrat.” Mais le PSG n’envisage en aucun cas cette option pour son attaquant de 32 ans, rajoute Le Parisien.

De plus, le joueur – qui a déjà déclaré à plusieurs reprises son souhait de terminer son contrat avec les Rouge et Bleu – “n’a jamais manifesté publiquement sa volonté de quitter Paris dès janvier.” De son côté, un proche des Colchoneros a déclaré “qu’aucun club ne mettra un euro pour Cavani en janvier alors qu’il ne joue pas et qu’il se trouve à cinq mois de la fin de son contrat.” Malgré tout, le numéro 9 parisien reste la priorité des Colchoneros pour la saison prochaine, conclut le journal régional.