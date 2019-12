Selon Moatti, Tuchel doit mieux exploiter son effectif

Le PSG, en quête de Ligue des champions, sourira-t-il en 2020 après des années de grimaces au mois de mars ? Qui peut le dire ? Tout est affaire d’intuition ou d’anticipation à ce stade de la saison. Le journaliste de L’Equipe, Etienne Moatti, estime en tout cas que Thomas Tuchel doit mieux exploiter le riche vivier de joueurs qui lui est proposé à Paris car il n’aura pas de nouvelle chance.

“On ne sait pas comment sera 2020 pour le PSG. On a connu tellement de saisons avec ce bilan là à mi-parcours – premier de la Ligue 1 en montrant des choses dans le jeu – en pensant qu’ils avaient appris des erreurs du passé, avant de s’apercevoir que ça ne passait pas en huitièmes de finale… Il y a tellement peu de certitudes, ils nous ont montré tellement de visages différents cette saison. On est nourris de doutes, a commenté le journaliste dans l’EDS. Thomas Tuchel jouera sa tête en 2020, c’est clair. D’autant plus qu’on veut voir une équipe avec plus de certitudes dans son jeu. Klopp a mis en place à Liverpool une machine qui tourne. Ce qu’a proposé le Real Madrid lors du Clasico c’est phénoménal. Pour moi, c’est un peu au dessus du PSG pour l’instant, pas en termes d’individualités mais en termes de jeu et d’efficacité. Quand vous voyez la qualité et la quantité de l’effectif du PSG, il n’y a pas de problème.”