Selon UOL, Cavani a indiqué qu’il ne partirait du PSG en janvier que si c’est une décision économique du club

Pressenti en janvier prochain à l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani (32 ans) entend aller au bout de son contrat avec le PSG (30 juin 2020) avant de potentiellement rejoindre les Colchoneros (avec qui il y aurait presque un accord contractuel à compter de la saison prochaine). C’est ce qu’affirme le correspondant à Paris d’UOL Esporte, João Henrique Marques. “Lors de discussions avec le PSG sur son avenir, Cavani a clairement indiqué qu’il n’acceptera un transfert qu’en janvier si c’est une décision économique du club”, explique le journaliste. Et on n’en prend pas le chemin puisque Leonardo, le directeur sportif parisien, considère que sportivement le PSG a encore besoin de son meilleur buteur historique (196 buts) et que les finances ne demandent pas un allègement immédiat de la masse salariale. L’histoire entre le Matador et Paris n’est donc pas finie. Reste au buteur à retrouver l’intégralité de ses moyens physiques.