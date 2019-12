Sévérac milite pour des ventes de Cavani, Draxler et Paredes

Le mois de janvier est un temps de mercato qui permet des ajustements dans les effectifs des clubs. Le médiatique journaliste du Parisien Dominique Sévérac estime que le PSG doit agir, et commencer par vendre trois éléments de choix qui ne servent pas à grand chose à ses yeux : Edinson Cavani, Julian Draxler et Leandro Paredes.

“Moi, je suis pour qu’Edinson Cavani s’en aille. Son aventure au PSG est terminée. Je tournerais la page Cavani avec 10, 15 voire 20 millions à récupérer dans l’affaire. Au rayon départs, Paredes qui est un échec total à 47M€. On me dit qu’il a fait quelques bons matches récemment, non… ce n’est pas suffisant ! On peut prendre Emre Can à la Juventus. Ou De Sciglio qui un latéral polyvalent. Si Bernat se blesse, aujourd’hui on a Kurzawa, c’est un peu léger. Un échange Paredes contre les deux joueurs de la Juventus me paraît être la meilleure affaire. Enfin, Julian Draxler, de lui aussi on en a un peu marre, c’est une sorte de flop. Paris ne peut plus faire de folies financières. Donc un transfert sec, ce n’est pas négliger, commente Séverac dans un vlog du Parisien. Le 1er janvier ouvre le mercato, ça va s’exciter, ça va s’exciter… et les affaires se feront à la fin du mois comme d’habitude.”