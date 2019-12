Six Parisiens dans l’équipe type de la mi-saison en Ligue 1 (Opta)

C’est la trêve internationale pour le Paris Saint-Germain et ses joueurs. Largement en tête en Ligue 1 et dans son groupe en Ligue des Champions, en plus d’être qualifié pour les 1/4 de finales de la Coupe de la Ligue, le bilan est plutôt positif pour le PSG.

Les Rouge & Bleu ont tout particulièrement dominé la Ligue 1 ces trois derniers mois, comme le prouve cette équipe type de la mi-saison publiée par Opta. Le site internet de data a intégré pas moins de six parisiens dans sa formation : Thiago Silva, Juan Bernat, Marco Verratti, Marquinhos, Angel Di Maria et Kylian Mbappé.