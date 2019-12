Sondage – Le PSG doit-il garder Cavani jusqu’à la fin de la saison ?

Le chant du départ. Ces derniers jours, Edinson Cavani (32 ans) semble plus que jamais sur le départ du Paris Saint-Germain après six ans et demi dans la capitale française. Le Matador pourrait s’envoler vers Madrid durant ce mercato hivernal où l’Atlético de Madrid semble lui tendre les bras. Régulièrement blessé, l’Uruguayen a perdu sa place de titulaire depuis l’arrivée de Mauro Icardi l’été dernier.

Alors que les Rouge et Bleu vont avoir un calendrier extrêmement chargé après la trêve hivernale, les dirigeants parisiens doivent-ils laisser partir un élément qui pourrait avoir un coup à jouer en deuxième partie de saison mais qui sera en fin de contrat en juin prochain ? Canal Supporters vous pose la question : Faut-il garder le meilleur buteur de l’histoire du club (196 buts) jusqu’à la fin de la saison ?