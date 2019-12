Sondage – Quel est votre meilleur moment PSG de cette mi-saison ?

C’est Noël ! Il est temps de faire un petit bilan de cette première partie de saison. Ces quatre derniers mois, le Paris Saint-Germain aura vécu quelques bas et beaucoup de hauts ! Nous vous proposons donc de choisir parmi vos meilleurs moments, sur et en dehors du terrain, de ce début d’exercice 2019/2020.

14 Juin 2019 : Le retour de Leonardo au PSG

Les supporters en avaient rêvé, fantasmé, ils n’y croyaient plus… Mais après des mois, voire des années d’attente, le directeur sportif Leonardo est de retour au PSG. Après un passage très remarqué à ce même poste entre juin 2011 et juillet 2013, Leo est revenu officiellement le 14 juin dernier avec pour objectif de remettre l’ordre dans la maison parisienne qui enchaînait les déceptions depuis quelques années. Le Brésilien a multiplié les sorties médiatiques en toute “transparence” et les bons coups durant le dernier mercato hivernal. En gardant Neymar Jr, tout en recrutant Keylor Navas et Mauro Icardi, “Leo” a conservé sa réputation de maitre de la communication et ses bons coups pendant le marché des transferts.

18 Septembre 2019 : PSG – Real Madrid (3-0)

C‘était un premier test pour le Paris Saint-Germain version 2019/2020, le match d’ouverture de la Ligue des Champions face au Real Madrid au Parc des Princes. Une grosse affiche qui se jouera sans la “MCN”, puisque Cavani et Mbappé étaient blessés tandis que Neymar lui était suspendu pour les deux premières rencontres de C1. Avec une attaque Sarabia, Di Maria et Icardi, les Parisiens partaient avec très peu de certitude et pourtant… ils auront maitrisé leur adversaire grâce au trio Marquinhos, Gueye, Verratti au milieu de terrain et un secteur offensif chirurgical. Les hommes de Thomas Tuchel infligeront un 3-0 net et sans bavure, grâce à un doublé de Di Maria (14′, 33′) et un but de Thomas Meunier (91′). À noter que les madrilènes n’auront pas cadré un seul tir de la rencontre.

27 octobre 2019 : PSG – Olympique de Marseille (4-0)

Un Clasico ça ne se joue pas, ça se gagne. Cet adage n’a jamais été aussi vrai pour le Paris Saint-Germain, qui n’a plus perdu face à l’OM depuis novembre… 2011 ! Les hommes de Thomas Tuchel voulait confirmer leur bonne période et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’auront rien laissé à leur adversaire. 4-0 à la mi-temps, des occasions dans tous les sens, une domination écrasante voire humiliante par moment… Le club de la capitale a rarement autant dominé l’Olympique de Marseille dans son histoire. Un doublé d’Icardi et un autre de Mbappé aura scellé le sort de ce match dès la fin des 45 premières minutes. En seconde période, les Rouge & Bleu auront tranquillement géré leur large avance.

15 Décembre 2019 : AS Saint-Etienne – PSG (0-4)

Ce match de la mi-décembre n’a pas été choisi par hasard, puisqu’il est le premier de la saison où les fameux “4 fantastiques”, Icardi/Mbappé/Neymar/Di Maria, auront été alignés dès le coup d’envoi. Si Thomas Tuchel avait déjà expérimenté le 4-4-2 les deux matches précédents face à Montpellier (1-3) et Galatasaray (4-0), c’est Pablo Sarabia qui avait enchaîné les titularisations.

Lors de cette rencontre, les joueurs parisiens auront réussi à combiner ensemble tout en trouvant une forme d’équilibre d’équipe. Les hommes de Thomas Tuchel s’imposeront facilement 4-0 grâce à un but de Neymar, un doublé de Mbappé et une énième réalisation de Mauro Icardi.

Ce qui semblait improbable il y a encore quelques semaines devient réalité, le Paris Saint-Germain peut aligner toutes ses plus grosses forces offensives sur le terrain… Pour le plus grand malheur des défenses adverses !

Et vous CSiens, quel est votre meilleur moment PSG de cette mi-saison ?

À vos votes !

Voici le lien pour aller voter !

https://www.opinionstage.com/jobenson/quel-est-votre-meilleur-moment-psg-de-cette-mi-saison