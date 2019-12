Ter Stegen, Neymar : la presse catalane s’agite

Une simple photo d’anniversaire de mariage publiée sur les réseaux sociaux peut provoquer une grande émotion. Par exemple en Catalogne avec la “MSN” reconstituée entre deux tables de fête en Uruguay. Pour preuve, deux journaux sportifs de Barcelone mettent la photo en question en une : le Mundo Deportivo et Sport.

Que la ministre des Sports soit rassurée, le Mundo Deportivo n’a pas sombré dans l’insulte (voir ci-dessous la première page) en évoquant Neymar. Le terme “Culé” renvoie au supportérisme Azulgrana. Pour le journal catalan, la présence de la star brésilienne à l’anniversaire de mariage de son ami Luis Suárez (10 ans avec Sofía Balbi) exprime sa volonté toujours vivace de jouer au FC Barcelone. Idem pour Sport, qui voit avec cette photo un message lancé par Neymar alors qu’en vertu d’un règlement de la Fifa il pourra quitter le PSG contre 180M€ malgré un contrat qui le lie jusqu’en 2022 à Paris.

Mundo Deportivo du samedi 28 décembre 2019

Dans la presse catalane, plus précisément dans le Mundo Deportivo, on trouve une autre rumeur : le Bayern, la Juventus et le PSG qui seraient très attirés par le portier du Barça Marc-André ter Stegen (27 ans), sous contrat jusqu’en juin 2022. Cela alors que le gardien de but allemand (à la clause libératoire de 180M€) est tout aussi “intouchable” qu’un Lionel Messi tant il est devenu une valeur sûre au Barça au bout de cinq ans de carrière dans le club. Oui mais… les trois cadors européens ont tenté des approches, raconte le Mundo Deportivo. Toutefois, les fans Azulgrana peuvent dormir sur leurs deux oreilles, “le gardien de but donne sa priorité à Barcelone avec un contrat longue durée s’il y a des garanties d’une équipe très compétitive.” Ce qui devrait être le cas… A priori, Marc-André ter Stegen vient surtout de faire un pas vers une revalorisation contractuelle.