Thiago Motta va être remercié par le Genoa

La première expérience sur un banc de l’élite du football de Thiago Motta est partie pour être un échec. En effet, le 4-0 encaissé par le Genoa à San Siro face à l’Inter condamne l’entraîneur italo-brésilien qui a récolté 6 points en 9 matches depuis sa nomination (une seule victoire). Le président Enrico Preziosi a quitté les tribunes de San Siro avant le coup de sifflet final. Il devrait rapidement nommer un successeur à Thiago Motta. Le Genoa est la lanterne rouge de la Serie A.

“Nous avons bien commencé, puis après le premier but, tout est devenu plus difficile, a expliqué l’ancien du PSG après la rencontre. Nous jouions contre une équipe qui, aujourd’hui encore, a montré pourquoi elle se bat pour remporter le Scudetto. En ce moment, ma seule référence ce sont mes joueurs et je suis fier de ce qu’ils essaient de faire malgré les difficultés. Ils se sont donnés à 100%, en essayant de développer notre football. les résultats sont négatifs et nous devrons certainement changer quelque chose, moi d’abord, mais je suis convaincu que nous pouvons le faire.”