Thiago Silva se rapproche des 200 matches en Ligue 1

Arrivé à l’été 2012 au PSG, Thiago Silva est un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale des Rouge & Bleu. À 35 ans, O Monstro est encore très performant et il réalise actuellement l’une de ses meilleures saisons sous le maillot du PSG. Après avoir passé le cap des 300 matches à Paris, le capitaine se rapproche des 200 matches en Ligue 1. Il en est en effet à 199 matches depuis son arrivée. Une longévité qui le place à la quatrième position des joueurs qui ont joué le plus de matches en championnat de France depuis son arrivée, juste derrière Anthony Lopes (OL, 235 matches), Loïc Perrin (ASSE, 378 matches) et Steve Mandanda, leader de ce classement avec 414 matches de Ligue 1, comme le rapporte la LFP sur son site internet. Dans ce classement, on retrouve trois autres Parisiens, Marquinhos (8e, 175 matches), Marco Verratti (6e, 194 matches) et Edinson Cavani (5e, 194 matches).