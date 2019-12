Thierry Gomez (pdt Le Mans) : “On ne va pas aller sur le terrain en disant que le match est perdu”

Thierry Gomez, le président du Mans, a donné une interview au Parisien à la veille de la réception du PSG lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Le dirigeant manceau explique que son équipe ne va pas jouer un match de gala, elle voudra l’emporter pour poursuivre son aventure en Coupe.

“J’espère que l’on va aller plus loin. C’est la magie des matches de Coupe. On aurait peut-être eu 10% de chances de passer avec un autre club de L1. Là, on a 1 % de chance. Même si tout le monde connaît la logique, on l’a encore vu avec le PSG ce week-end contre St-Etienne (4-0), c’est une équipe qui est extraordinaire, exceptionnelle, avec des talents hors normes. Mais on ne va pas aller sur le terrain en disant que le match est perdu, ce ne serait pas professionnel même si l’on sait que ça va être très compliqué. On a toujours une petite chance dans le football et cette petite chance on va essayer de la jouer à fond.”

De son côté, Vincent Créhin, attaquant du club de Ligue 2, estime que cette rencontre est un match bonus.

“Je fais ce métier pour ce genre de match. Ça bouffe du jus. On fait une mise au vert. Mais on ne jouera pas avec le frein à main. On va les faire suer, explique l’attaquant dans des propos relayés par l’Equipe. On peut gagner ? Si notre gardien se transforme en Jésus. Que l’on met des poteaux rentrants, eux sortants et qu’ils galvaudent le match. Mais je ne crois pas. Ils sont très pros […] Face au PSG, ce sera une bonne prime. Mais ça ne vaudra pas de points. […]Ce match bonus, on ne le disputera peut-être qu’une fois dans notre vie.”