Lille s’impose à Monaco (0-3) et se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue

Les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue, dont c’est la dernière édition, débutaient ce soir. Après la victoire de Reims contre Montpellier (1-0), il y avait le choc entre Monaco et Lille.

Ce sont les visiteurs qui vont dominer la première mi-temps, se créant plusieurs occasions franches (18e, 41e, 44e). Les Lillois vont concrétiser cette domination part l’intermédiaire de l’inévitable Victor Osimhen (19e). Mais dans la foulée de son but, le Nigérian, victime d’un malaise, à dû laisser sa place à Loic Rémy. Rémy qui doublera la mise dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (2-0).

Au retour des vestiaires, Monaco va croire revenir dans le match en obtenant un penalty suite à une main dans la surface lilloise (54e). Mais Slimani se présente face à Leo Jardim, le gardien remplaçant du Losc, et va voir sa tentative, pas très bien tirée, repoussée par le gardien portugais. Acheté cet été au PSG, le jeune Arthur Zagre a joué ses premières minutes sous le maillot monégasque en entrant en jeu à la place de Keita Baldé à la 64e. Malgré une avance de deux buts, c’est le LOSC qui va se procurer les dernières grosses occasions du match, mais Ikoné (82e) va tomber sur Subasic et Yazici, entré peu de temps avant, va trouver le poteau (83e). Loic Remy va complètement clore le suspens, en inscrivant son deuxième but de la soirée (0-3, 86e). Lille s’impose facilement ce soir (3-0) face à une pale équipe de Monaco, qui n’a rien réussi dans ce match. Les Lillois se qualifient donc pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, et rejoignent Reims, premier qualifié.